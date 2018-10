Borkwalde. In einem Waldgebiet zwischen Borkwalde und Fichtenwalde (Kreis Potsdam-Mittelmark) ist in der Nacht zum Sonntag ein Brand ausgebrochen. Nach einer ersten Meldung sei ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, der die Feuerwehr an den Brand auf etwa zwei Hektar Fläche herangeführt habe, berichtete die Polizei. Das Feuer war am Sonntagnachmittag gelöscht. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

( dpa )