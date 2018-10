Es brennt bei der Feuerwehr

Mönchwinkel. Die Freiwillige Feuerwehr in Mönchwinkel hat am Wochenende zu einem Löscheinsatz im eigenen Haus ausrücken müssen. In dem Ortsteil der Gemeinde Grünheide (Oder-Spree) sei am Samstag ein Brand im Feuerwehrgerätehaus ausgebrochen, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein Zeuge habe Qualm aus dem Inneren des Gebäudes bemerkt und Rettungskräfte alarmiert, die das Feuer schnell löschten. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 60 000 Euro geschätzt.

( dpa )