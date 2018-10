Berlin. Ein 73-jähriger Mann ist in Berlin-Wilmersdorf überfallen worden. Der Senior ging am Samstagabend zu Fuß nach Hause, als er in der Schlangenbader Straße Ecke Homburger Straße auf zwei Männer traf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann nahm ihn in den Schwitzkasten, während der andere ihm seine Herrenhandtasche aus der Hand riss. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

( dpa )