Konzert: Bon Iver in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Bon Iver spielt am 26. Oktober ein exklusives Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Max-Schmeling-Halle Bon Iver in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Feine Sahne Fischfilet will auch ohne ZDF in Dessau spielen

Feine Sahne Fischfilet will auch ohne ZDF in Dessau spielen

Ursprünglich sollten Bon Iver Anfang im letzten Jahr in Berlin, Frankfurt und Hamburg auftreten. Die Shows wurde wie die komplette Europa-Tour „aus privaten Gründen“ abgesagt. Ein paar Monate später sagte Vernon auch das kurz vorher angekündigte eigene Festival in Mexiko ab. Jetzt kommt der Ausnahmekünstler für ein einziges Konzert nach Deutschland und wird exklusiv in der Berliner Max-Schmeling-Hall auftreten. Im Gepäck: Songs aus seinem im September 2016 erschienenen Albums "22, A Million".

Bon Iver ist innerhalb kürzester Zeit zu einer Ikone der weltweiten Independent Music-Szene geworden. Hauptakteur des Folkprojekts ist der Sänger und Gitarrist Justin Vernon, der mit seinem 2007 veröffentlichte Album "For Emma, Forever Ago" seinen Durchbruch feierte.

Wo wird Bon Iver auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt

Gibt es noch Karten?

Nein, für das Berlin-Konzert von Bon Iver in der Max-Schmeling-Halle sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Foto: Wikipedia/Simon Appelblad

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Limp Bizkit spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Bon Iver am 11. August in San Francisco:

Perth 10 d E A T h b R E a s T 715 - CREEKS Towers 666 ʇ 29 #Strafford APTS Trombone Paradise interlude 8 (circle) Minnesota, WI 33 “GOD” ____45_____ Creature Fear Blood Bank Holocene 22 (OVER S∞∞N) For Emma

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Bon Iver live in der Max-Schmeling-Halle, Freiatg, 26. Oktober 2018; Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin