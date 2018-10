Station Berlin wird zu bunter Comic- und Superheldenwelt

Berlin. Es ist voll und bunt an diesem Wochenende in der Station Berlin. Man begegnet Menschen, mit rot, blau oder grün geschminkten Gesichtern, mit leuchtenden Perücken und aufwendigen Kostümen. Die Verkleidungen reichen von Spiderman über die Ghostbusters bis zu Pokèmon-Figuren. Anlass des Treibens ist die German Comic Con, die an diesem Wochenende zum dritten Mal in Berlin stattfindet. Auf der Messe präsentieren sich Aussteller und Künstler, es gibt Autogrammstunden und Gelegenheiten für Selfies mit Synchronsprechern und Schauspielern aus „Herr der Ringe“, „Game of Thrones“ oder „Breaking Bad“. Günstig ist das jedoch nicht: Wer ein Foto-Shooting oder ein Autogramm möchte, zahlt bis zu 85 Euro.

Aber die Besucher der Comic Con wollen nicht nur Bilder mit ihren Stars machen. Sie schießen auch zahlreiche Fotos von sich selbst – oder anderen sogenannten Cosplayern. Beim Cosplay wird versucht, eine Figur aus Manga, Comic, Film oder Videospiel möglichst originalgetreu darzustellen. Annabelle und Daniel Fietz werden auf der Messe mehrfach von Menschen angesprochen, die ein Bild machen wollen. Die Stuttgarter haben sich als Jack Skellington und Sally aus dem Film „Nightmare before Christmas“ verkleidet. „Wir suchen uns immer Filmfiguren“, sagt Annabelle Fietz.

Seit etwa zehn Jahren sind sie nun Cosplayer. Inzwischen, schätzen die beiden, habe jeder rund 15 verschiedene Kostüme, die alle selbst gemacht sind. Wie viele Stunden in ihren Outfits stecken, können sie gar nicht sagen. „Es braucht sehr viel Geduld und Heißkleber“, sagt Annabelle Fietz und lacht. Genau das ist es für die beiden aber auch, was den Reiz des Ganzen ausmacht. „Der Lohn ist dann, wenn du auf die Comic Con gehst und die Leute fragen, ob sie ein Foto machen dürfen“, so die Stuttgarterin.