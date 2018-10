Die Berliner Morgenpost gibt Tipps für die Herbstferien

Zeit für Märchen, Monster und Kürbisköpfe: Halloween ist mitten in der schulfreien Zeit am Mittwoch, den 31. Oktober.

Berlin. Die Herbstferien werden vor allem eines: gruselig. Gespenstergeschichten erzählen, Kürbisköpfe schnitzen, Monster bauen oder Knochen-Mikado spielen – für jedes Nervenkostüm ist etwas dabei. Schließlich fällt Halloween in die Ferienzeit. Wer es weniger aufregend will, kann Yoga oder tanzen lernen oder Jonglage üben. Und Schlittschuhlaufen.

Reinickendorf

Ab sechs Jahre: Bei schönem Herbstwetter lohnt sich ein Ausflug nach Lübars. Auf dem Müllberg im Freizeitpark kann man einen Drachen in die Lüfte schicken, oder ein Modellbauflugzeug. Auf dem benachbarten Kinderbauernhof Alte Fasanerie leben Lamas, Schweine, Ziegen, Schafe und Kaninchen. Wer für Halloween noch einen Kürbis braucht, findet ihn im Hofladen.

21. Oktober bis 2. November, Mo.-So., 9-17 Uhr, Alte Fasanerie, Fasanerie 10, Eintritt frei, www.alte-fasanerie-luebars.de, Tel. 030 81 72 91 50

Sechs bis 13 Jahre: Im Kinder- und Familienzentrum KreativFabrik werden in der ersten Ferienwoche Vorbereitungen für Halloween getroffen. Basteln und Schmücken der Räume ist angesagt. Am 31. Oktober soll es einen Halloween-Parcours geben. Außerdem ist Gelegenheit, Tischtennis zu spielen, Musik zu hören und sich am Kickertisch zu betätigen.

21. Oktober bis 2. November, Mo.-Fr., 11-18 Uhr, Amendestraße 41a, www.amende-berlin.de, kostenlos, Tel. 030 400 49 304

Sechs bis 12 Jahre: Im Jugendhaus Baracke des CVJM wird in den Ferien gemeinsam gekocht. Chickennuggets, Eierkuchen oder Spiegeleier mit Spinat – zuerst einigen sich die Kinder auf das Gericht, dann geht’s zum Einkaufen.

21. Oktober bis 2. November, Mo.-Fr., 11-16 Uhr, Tiefenseer Straße 13A, Kosten: ein Euro für das Mittagessen, www.cvjm-berlin.de, Tel. 030 41 53 044

Spandau

Ab fünf Jahre: Im Kulturhaus Spandau lässt das Lindenberger Marion-Etten-Theater seine Puppen tanzen. Das Stück „Hexen müsste man können“ wird aufgeführt. Eine Alchemistin braut einen Zaubertrank und will ihn an ihrem Kater testen. Der weigert sich jedoch.

25. Oktober, 10 Uhr, Theatersaal, Mauerstraße 6, Eintritt: 6 Euro, kulturhaus-spandau.de, Karten unter Tel. 030 333 40 22

Sechs bis 13 Jahre: Im Rahmen der Lernoffensive für Spandauer Grundschüler lädt die Kinder- und Jugendbibliothek am 22. Oktober zum Herbstbasteln ein, und am 25. Oktober zu „Gaming digital“. Am 29. Oktober geht es um herbstliche Wortspiele.

Jeweils 15-18 Uhr, Carl-Schurz-Straße 13, kostenlos, www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/, Tel. 030 90279 5512

Charlottenburg-Wilmersdorf

Ab acht Jahre: Im Jugendclub Heckerdamm in Charlottenburg Nord rollen Bälle und Kugeln, Pfeile fliegen. Man kann Tischtennis, Billard und Dart spielen, oder sich am Kicker betätigen. Die Deko für Halloween wird vorbereitet.

21. Oktober bis 2. November, Mo.-Fr., 12-19 Uhr, Heckerdamm 210, Angebote sind kostenlos, für Essen 0,50 bis ein Euro, www.jc-heckerdamm-210.de, Tel. 030 34 09 38 96

Ab sechs Jahre: Der Winter liegt noch in weiter Ferne. Schlittschuhlaufen macht auch bei milden Herbsttemperaturen Spaß. Die Eisbahn im Horst-Dohm-Stadion hat bereits geöffnet.

Mo.-Fr., 9-18 Uhr, 19.30-22 Uhr, Sbd., 9-22 Uhr, So., 10-18 Uhr, Fritz-Wildung-Str. 9, Kinder 1,60 Euro, www.horst-dohm-eisstadion.de, Tel. 030 29 03 11 36

Steglitz-Zehlendorf

Ab sechs Jahre: Im Bilderbuchkino in der Gottfried-Benn-Bibliothek geht um das Thema „Wie man Gespenster verjagt“. Wenn abends, beim Einschlafen, eine unheimliche Gestalt ins Zimmer kommt, nimmt Finn mutig den Kampf auf und gewinnt.

23.Oktober, 16.30 Uhr, Nentershäuser Platz 1, Eintritt frei, ohne Anmeldung, www.berlin.de/stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf/, Tel. 90299 5643

Acht bis 11 Jahre: Beim Ballspielen, Klettern und Herumtoben kann man sich schnell mal verletzen. Die Verkehrsschule Steglitz-Zehlendorf lädt gemeinsam mit dem Berliner Jugendrotkreuz, zu einer Erste-Hilfe-Unterweisung ein.

24. Oktober, 14-17 Uhr, Brittendorfer Weg 16a, Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter Tel. 030 85 61 84 58 erforderlich

Tempelhof-Schöneberg

Fünf bis acht Jahre: Zur Taschenlampen-Lesung und zum Monster bauen lädt die Stadtteilbibliothek Marienfelde ein. Die Autorin Felicitas Horstschäfer führt ihre Zuhörer im Schein der kleinen Lampe durch eine Pop-up-Wohnung und spürt mit ihnen Monster auf.

23.Oktober, 16.30 Uhr, Marienfelder Allee 107/109, Anmeldung Tel. 030 902 77 41 44, kostenlos, https://www.berlin.de/stadtbibliothek-tempelhof-schoeneberg/

Treptow-Köpenick

Ab sechs Jahre: Zu Halloween fährt ein Sonderzug der Parkeisenbahn durch die Wuhlheide. Eine Portion Furchtlosigkeit sollten die Fahrgäste mitbringen. Es könnte sein, dass Geister oder andere unheimliche Wesen mitfahren.

31. Oktober, 17-20 Uhr, An der Wuhlheide 189, Karten reservieren: online oder unter Tel. 030 53 89 26 60 oder im Bahnhof der Parkeisenbahn. Erwachsene: sechs Euro, inkl. Marshmallows, Kinder bis 14 Jahre fünf Euro. www.parkeisenbahn.de

Ab sechs Jahre: Die Geister sind los. Sie laden im FEZ zum Fest mit schaurigen Geschichten, Monster-Tanz, Hexen-Express und Gespensterbahn ein. Geisterfitness wird trainiert mit Kettenrasseln, und Totenkopfkegeln. Es wird Knochen-Mikado gespielt und Zähnezielwurf.

21. Oktober bis 4. November, Sbd, So., 12-18 Uhr, Mo.-Fr., 10-18 Uhr, Straße zum FEZ 2, Tagesticket 4 Euro, fez-berlin.de, Kartenreservierung unter Tel. 030 53 07 12 50

Friedrichshain-Kreuzberg

Ab sechs Jahre: Zu Ferien-Workshops lädt die Skatehalle Berlin ein. Anfänger lernen, das Gleichgewicht zu halten. Kinder, die schon mit dem Board zurechtkommen, können Neues lernen.

22.-26. Oktober und 29.Oktober - 2. November, jeweils 9.30-11 Uhr und 11.30-13 Uhr, RAW-Gelände, Revaler Straße 99, Kosten: 79 Euro, skatehalle-berlin.de, Tel. 030 29 36 29 66

Drei bis 18 Jahre: Yoga, Bauchtanz, Choreographie und zeitgenössischen Tanz können Kinder und Jugendliche in den Schnupperkursen des motion*s Tanz- und Bewegungsstudio kennenlernen.

21.10., ab 11 Uhr Yoga für 3-6 Jahre, ab 12 Uhr für 7-11 Jahre, 27.10., ab 11 Uhr, Choreografie (13-18 Jahre), ab 12 Uhr Zeitgenössischer Tanz (13-18 Jahre), Aufbau Haus am Moritzplatz, Prinzenstraße 84/85, kostenlos, ohne Anmeldung, www.motionsberlin.de, Tel. 030 69 00 42 01

Lichtenberg

Ab sechs Jahre: Fische unterm Regenschirm, eine Schnecke mit quietschbuntem Gehäuse, ein Fuchs mit Krückstock und viele weitere Tiere sind in leuchtenden Farben gemalt. Die Bilder in der Ausstellung der Anton-Saefkow-Bibliothek wurden von Kindern geschaffen. Die kleinen Künstler haben in der „Kunstinsel Berlin“ Mal- und Zeichenunterricht bekommen.

Mo., Di., Do., Fr., 9-19 Uhr, Mi., 13-19 Uhr, Sbd. 9-15 Uhr, Anton-Saefkow-Platz 14, Tel. 030 90 29 63 790

Marzahn-Hellersdorf

Ab sechs Jahre: Das Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ wird im Freizeitforum Marzahn aufgeführt, mit Figuren des Sockenkoffer-Theaters von Birgit Letze-Funke.

22.-24. Oktober, 10 Uhr, Marzahner Promenade 51-55, Eintritt 2 Euro, www.freizeitforum-marzahn.com, Tel. 030 542 70 91

Mitte

Ab sechs Jahre: Grundschulkinder können zum Zirkus-Workshop Familienzentrum Fabrik Osloer Straße kommen. Die Mädchen und Jungen probieren Akrobatik, Tricks und Tanz aus.

22. bis 25. Oktober, 13-15 Uhr, Osloer Straße 12, Teilnahme kostenlos, www.nachbarschaftsetage.de, Tel. 030 499 02 335

Pankow

Ab vier Jahre: Einstimmung auf Halloween - Am 27. Oktober finden zwei Workshops zum Kürbis-Schnitzen im Hirschhof statt. Die großen Früchte stammen aus Brandenburg. Kerzen und Schnitzutensilien sind vorhanden.

27.Oktober, 11-13 Uhr, oder 14-16 Uhr, Hirschhof Spielplatz, Oderberger Straße, Kosten pro Eltern-Kind-Paar 17,50 Euro. Anmeldung unter info@greenacademy.com oder 0176 22 27 76 79

Ab sechs Jahre: Im Kinderclub „Fallobst“ ist Kickern, Billard, Malen, Basteln und Musikhören angesagt. Um 14 Uhr beginnen Workshops, in denen zum Beispiel kleine Monster aus Filz hergestellt oder Drachen bemalt werden. Am 24.Oktober steht ein Ausflug ins Schöneberger Südgelände auf dem Programm, mit digitaler Schatzsuche.

21.Oktober bis 1. November, So.-Do., 12.30-19.30 Uhr, Ibsenstraße 17, Anmeldung für Ausflüge erforderlich, www.kinderclub-fallobst.de, Tel. 030 44 57 603

Neukölln

Ab sechs Jahre: Die Clowns Hops und Hopsi zeigen ihr Programm mit Jonglage, Musik und Zauberei im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt. Zuschauer können selbst als Artisten mitmachen.

3. November, 11 Uhr, Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, Karte: 5 Euro, Info und Tickets unter Tel. 030 81 30 62 67 oder kontakt@hops-und-hopsi.de