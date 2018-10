Sonntags-Shopping: Braucht Berlin neue Regeln?

Berlin. Seit Monaten streiten die Verdi-Landesfachbereichsleiterin Handel, Erika Ritter, und Handelsverbandschef Nils Busch-Petersen um verkaufsoffene Sonntage. Die Berliner Morgenpost hat die Kontrahenten zum Gespräch geladen.

Verdi hat zuletzt immer wieder versucht, die Öffnung am Sonntag zu verhindern. Warum?

Erika Ritter: Der Sonntag ist für die Einzelhändler der letzte Tag der Woche, der als freier Tag übrig geblieben ist. Wir müssen damit sehr sorgsam umgehen.

Wie sehr leiden die Mitarbeiter darunter sonntags zu arbeiten?

Ritter: Das ist unterschiedlich. Fakt ist, dass ich zuletzt massenhaft Dankesschreiben wegen des anberaumten verkaufsoffenen Sonntags am 30. September bekommen habe, den wir erfolgreich beklagt hatten. Betroffene haben mir mitgeteilt, dass sie ansonsten 13 Tage am Stück hätten durcharbeiten müssen. Das zeigt auch, dass gesetzliche Bestimmungen ausgehebelt werden, etwa was den freien Tag unter der Woche angeht bei zusätzlicher Sonntagsarbeit.

Haben Sie Verständnis für die Position von Verdi, Herr Busch-Petersen?

Nils Busch-Petersen: Ja, die Leute brauchen frei und sie bekommen frei. Der Regelfall ist nicht, dass jemand 13 Tage lang durcharbeitet. Das sind die Gespenster, die meine Kollegin von der Gewerkschaft immer wieder an die Wand pinnt. Für die Masse der Beschäftigten trifft das nicht zu. In einigen Warenhäusern gibt es sogar eine erhöhte Nachfrage nach Sonntags-Schichten, weil es ja auch Zuschläge gibt. Man sollte versuchen ein differenziertes Bild zu zeichnen. Der Sonntag als letzte Bastion wird mir zu sehr dramatisiert. Das Arbeitsleben hat sich insgesamt verändert: Es gibt mehr Nachfrage als früher, solche Zeiten zu bedienen. Berlin lebt zudem mehr denn je vom Tourismus. Gäste können nicht verstehen, warum an Sonntagen nicht offen ist. Deutschland ist mit den engen Regeln Außenseiter.

Ritter: Mag sein, allerdings sind auch die Situationen innerhalb des Einzelhandels unterschiedlich. Natürlich gibt es in einem Warenhaus mehr Spielraum beim Personal als in einem Discount-Betrieb. Da der Trend leider zum Discounter hingeht, es also weniger Verkäufer auf den Flächen gibt, wird der Druck größer. Wenn dann Freiwilligkeit nicht ausreicht, kommt Zwang.

Berliner Händler dürfen an bis zu zehn Sonntagen im Jahr öffnen. Acht verkaufsoffene Sonntage legt der Senat zentral fest, zwei dürfen die Bezirke ausrufen. Warum stellen Sie die Regelung infrage, Frau Ritter?

Ritter: Die Regelung wurde nicht korrekt umgesetzt, das ist der Punkt! Weil nicht jeder Anlass dafür taugt, die Sonntagsruhe zu unterbrechen. Der Politik sind da ja von Gerichten zuletzt Grenzen aufgezeigt worden. Wir haben, festgeschrieben in der Verfassung, die Aufgabe, darauf zu achten, dass der Sonntag arbeitsfrei bleibt. Es dürfen nur Bereiche arbeiten, die zur öffentlichen Daseinsvorsorge beitragen. Das sind etwa Polizei, Feuerwehr oder Krankenhäuser. Dazu gibt es noch Branchen, die für den Sonntag arbeiten, damit der Rest der Bevölkerung Sonntag haben kann, wie etwa das Gastgewerbe. Alles andere hat verordnete Sonntagsruhe. Die gilt auch für Einzelhändler mit den Ausnahmen, die im Ladenöffnungsgesetz stehen.

Ist das nicht aus der Zeit gefallen?

Ritter: Finde ich nicht.

Busch-Petersen: Doch, natürlich ist es das. Ich plädiere dafür, auch mal anzuerkennen, dass wir in der heutigen Konsumgesellschaft nicht mehr nur das Lebensnotwendige zur Verfügung stellen, sondern dass Einkaufen inzwischen auch ein Erlebnis und eine Form der Freizeitgestaltung ist. Ich will nicht darüber richten, was die richtige Gestaltung des Sonntags ist und was nicht, das soll jeder für sich selber ausmachen. Wenn wir beim Grundsatz bleiben, dass nur Sonntagsarbeit, die auch zum Sonntag beiträgt oder zwingend notwendig ist, erlaubt ist, dann unterscheidet den Handel von der Gastronomie doch überhaupt nichts mehr. Wir sollten den Anspruch erheben, dass wir doch eigentlich auch dafür da sind, den Sonntag für die Menschen zu gestalten.

Ritter: An der Stelle gibt es aber auch andere Wahrnehmungen. Ein Restaurantbesuch ist für viele Menschen am Sonntag notwendig, Einkaufen nicht.

Busch-Petersen: Mir kann kein Mensch plausibel machen, warum es lebensnotwendig ist, sonntags eine Gaststätte zu öffnen. Wir habe alle eine Küche, in der wir uns eine Stulle schmieren oder eine Suppe machen können.

Wo ist der Unterschied?

Ritter: Der Unterschied besteht darin, dass Handel die werktägliche Prägung eines Tages bedeutet mit allem Stress, der damit einhergeht. Das Bundesverfassungsgericht hat das 2009 ausdrücklich ins Urteil reingeschrieben. Deswegen gibt es auch die Ausnahmen für die Gaststätten, weil dort Arbeit für den Sonntag geleistet wird. Damit alle, die einkehren, ein paar schöne Stunden haben.

Busch-Petersen: Also ich kann für meine Familie sagen, dass ein Shopping-Tag schöner ist als ein Tag in der Kneipe. Die Menschen ändern sich, die Welt ändert sich. Manche sind aber offenbar im Gestern stecken geblieben. Gewerkschaften haben ja eigentlich den Anspruch international zu sein, fordern Solidarität über Ländergrenzen hinweg. Aber wenn es um die Pfründe geht, entwickelt man sich zum nationalistischen Kleingartenbesitzer. Warum können wir nicht Erfahrungen aus anderen Ländern aufnehmen?

Ritter: Wir exportieren unsere Regeln nicht automatisch woanders hin. Seit etlichen Jahren haben wir im Handel einen Anstieg der Gesundheitsprobleme wie Burnouts oder Muskel-Skelett-Erkrankungen. Das hat zunächst mit dem Sonntag nichts zu tun, aber der Sonntag hat eine lindernde Funktion.

Busch-Petersen: Ich kann mich auch am Montag ausstrecken.

Ritter: Ja, aber nicht zusammen mit dem Ehepartner, der dann wieder arbeiten muss. Für unsere Gesellschaft ist es gut, wenn die Familie an einem gemeinsamen Tag frei hat. Ohnehin hat die Arbeitsbelastung zugenommen. Dazu haben auch Entwicklungen wie die Digitalisierung beigetragen.

Gutes Stichwort: Der stationäre Handel klagt oft, dass die Menschen ins Internet abwandern, dort mehr einkaufen, auch am Sonntag. Was folgt daraus?

Busch-Petersen: Auch daraus folgt, dass wir eine weitere Liberalisierung brauchen, der Sonntag muss freier werden. Wir stellen dieses Argument zwar nicht in den Vordergrund, grundsätzlich ist es aber richtig, dass die Kunden heutzutage das Gefühl haben, ständig einkaufen zu können, weil die Online-Shops nie schließen – auch wenn dort keiner sitzt und arbeitet. Wir wünschen uns deshalb, dass es jedem Händler frei steht selbst zu entscheiden, wann er seinen Laden aufmacht.

Ritter: Das ist Unsinn. Der Online-Handel ist kein Ergebnis davon, dass die Geschäfte sonntags nicht aufhaben.

Busch-Petersen: Das behauptet ja auch keiner.

Ritter: Aber Sie suggerieren es. Der Online-Handel wächst so oder so, das ist eine Schein-Debatte. Wie viel er dem stationären Handel abnimmt, hängt davon ab, wie gut er sich als Service-Anbieter präsentiert. Die Menschen gehen in ein Geschäft, weil sie sich beraten lassen wollen, weil sie den zwischenmenschlichen Kontakt, das Kauferlebnis im Laden suchen. Wer das nicht braucht, macht sowieso Online-Shopping, ob am Sonntag ein Geschäft aufhat oder nicht. Ich bin eher dafür, dass wir diskutieren, wie wir dem stationären Handel mehr Attraktivität verleihen – indem das Personal auch in den Läden vorhanden ist, und wir es unter der Woche nicht ausdünnen, weil wir es für den Sonntag abziehen.

Verdi befürchtet auch, dass eine grundsätzliche Liberalisierung dazu führt, dass die Zuschläge wegfallen, weil der Sonntag dann zu einem normalen Arbeitstag wird.

Ritter: Richtig, diese Gefahr besteht.

Busch-Petersen: Nein, diese Gefahr besteht nicht. Es bleibt eine Frage der Ausgestaltung, nicht zuletzt durch Tarife oder betriebsinterne Vereinbarungen. Auch über zusätzliches Personal wäre dann zu reden. Im Übrigen würde die Folge nicht sein, dass jedes Geschäft an jedem Sonntag öffnet, das zeigt auch die Erfahrung mit der Lockerung des Ladenschlusses unter der Woche von 2006. Damals haben die Gewerkschaften gesagt, dass das Abendland zusammenbricht, weil alle Läden rund um die Uhr aufmachen werden. Das ist aber gar nicht passiert. Es gab eine kurze Zeit des Ausprobierens, danach haben sich die Geschäfte auf die Zeiten konzentriert, die für sie interessant waren und nichts ist so schrecklich geworden, wie Frau Ritter geunkt hat. So wäre es auch beim Sonntag: Kein Händler öffnet zu Zeiten, wo er keinen Umsatz und keinen Ertrag hat.

Lange Zeit gab es die Diskussion um den Sonntag gar nicht, die Debatte ist erst seit vergangenem Herbst wieder da. Warum?

Busch-Petersen: Das frage ich mich auch. Wir hatten zehn Jahre Ruhe, lange konnten wir uns bei den Anhörungen der Arbeitsverwaltung gütlich mit der Gewerkschaft, mit den Kirchen, den übrigen Wirtschaftsverbänden und Visit-Berlin einigen. Erst seit letztem Herbst aber ist Verdi auf Krawall gebürstet.

Ritter: Das stimmt so nicht, im Sinne der Angestellten waren uns die verkaufsoffenen Sonntage schon immer ein Dorn im Auge. Dass wir den Klageweg beschreiten und uns nun gerichtlich gegen die Allgemeinverfügung zur Wehr setzen, hat damit zu tun, dass Verdi in anderen Bundesländern Erfolg hatte. In Berlin haben wir zehn verkaufsoffene Sonntage. Das macht die Argumentation für andere Landesverbände, die Einzelhandelsmitarbeiter in kleineren Gemeinde vertreten, schwierig. Sie können schlecht gegen einen siebten verkaufsoffenen Sonntag plädieren, wenn die Kommune mit dem Finger auf die Hauptstadt zeigen kann.

Was erwarten Sie von der Politik, konkret von der zuständigen Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke)?

Busch-Petersen: Ich wünsche mir, dass sie weiterhin umsichtig die Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Ritter: Das wünsche ich mir auch. Und das wird sie sicherlich auch tun.

Busch-Petersen: Wieso verklagen Sie sie dann?

Ritter: Weil das der einzige Weg ist, um feststellen zu lassen, was ein Grund für eine Sonntagsöffnung ist und was nicht. Frau Breitenbach wird das verstehen.