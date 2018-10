Sanierung In den Herbstferien wird wieder an den Schulen gebaut

Berlin. Die Ferienzeit ist eine gute Zeit für Sanierungsmaßnahmen in den Berliner Schulen – das gilt auch für die Herbstferien, die am kommenden Montag beginnen. In 229 Schulen der Stadt sind Bauarbeiten für die kommende Zeit geplant, insgesamt sollen 296 Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und damit 201,6 Millionen Euro verbaut werden. „Auch deshalb werden Ferienzeiten für den Schulbau genutzt, weil man die Belastung, die unweigerlich durch Baulärm und Staub entsteht, für die Schulen so gering wie möglich halten will“, erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die meisten Herbst-Feriensanierungen finden in Neukölln (35), Pankow (30) und Charlottenburg-Wilmersdorf (28) statt.

130 Schulleiterstellen unbesetzt

Gleichzeitig wurde bekannt, dass 130 Schulleiter- und stellvertretende Schulleiterstellen in Berlin unbesetzt sind. An 20 Schulen dauert dieser Zustand ohne Schulleiter schon länger als drei Monate an, bei den stellvertretenden Schulleitungen sind es sogar 73 Schulen. Das Problem hierfür liegt nicht etwa darin, geeignetes Personal zu finden, sondern vielmehr an der langen Wartezeit auf die Fortbildung- und Qualifizierungskurse für künftige Schulleiter. Die beträgt im Moment nämlich eineinhalb bis zwei Jahre.

