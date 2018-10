Geldtransporter-Überfall: Spur verliert sich in Kreuzberg

Berlin. Große helle Hundeaugen, herabhängende Ohren und zu ihren Pfoten ein Fressnapf. Hundedame Luzie, eine dreieinhalb Jahre alte Schwarzwälder Schweißhündin, saß am Freitag im Heck „ihres“ Dienstwagens der Polizei und beobachtete das Treiben der Polizistinnen und Polizisten an der Feilnerstraße in Kreuzberg. Nur kurz zuvor war sie an der Suche nach mehreren maskierten Tätern und der Ermittlungsarbeit noch beteiligt gewesen. Gemeinsam mit ihrem Hundeführer suchte sie nach Spuren, die zu den Tätern führen sollten, die am Morgen in Mitte einen Geldtransporter überfallen hatten.

Zeitgleich ermittelte auch die Mordkommission der Kriminalpolizei an der Neuen Grünstraße und ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) am Tatort, der Schillingstraße nahe dem Alexanderplatz. Dort hatten maskierte und bewaffnete Männer einen Geldtransporter überfallen. Alle drei Orte waren mit rot-weißem Flatterband weiträumig abgesperrt und lockten zahlreiche Passanten an.

In der Feilnerstraße stellen die Täter ihr Auto nach mehreren Unfällen ab

Foto: dpa/Zinken

Audi und Mercedes keilen den Geldtransporter ein

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Transporter gegen 7.30 Uhr auf der Schillingstraße in Richtung Alexander­straße mit seiner wertvollen Fracht unterwegs. Plötzlich hätten sich laut Polizei zwei Autos vor und hinter den Geldtransporter gesetzt und den Fahrer zum Anhalten gezwungen. Aus beiden Autos, einem Audi und einem Mercedes, stiegen mehrere dunkel gekleidete Personen aus, die die Mitarbeiter der Werttransportfirma mit Waffen bedrohten und vermutlich mit einem Spezialwerkzeug die Hecktüren des Transporters aufbrachen. Die Täter entwendeten mehrere Geldkisten und flüchteten mit ihren Fahrzeugen.

Foto: BM

Nach Angaben der Polizei nahm eine Polizeistreife des Abschnitts 32, die in der Nähe in einem anderen Einsatz war, die Verfolgung auf. In der Neuen Grünstraße wurden sie aus dem Mercedes heraus beschossen. Das Polizeifahrzeug wurde im Frontbereich getroffen, verletzt wurde niemand. An der Neuen Grünstraße wurde kurze Zeit später der Abschnitt zwischen der Elisabeth-Mara-Straße und der Seydelstraße abgesperrt. Dort übernahm die 1. Mordkommission ihre Ermittlungen.

An der Feilnerstraße in Kreuzberg endete die Flucht für den Mercedes. Nach mehreren Verkehrsunfällen ließen die Täter den Pkw dort stehen, stiegen in den Audi und flüchteten in unbekannte Richtung. Dort verliert sich ihre Spur. Wenige Stunden nach dem bewaffneten Raubüberfall war die Polizei dann an der Lindenstraße Ecke Feilnerstraße mit einem Großaufgebot und schweren Waffen im Einsatz.

Ein Augenzeuge sah gegen Mittag dann am Mehringdamm den beschädigten Geldtransporter auf einem Abschleppwagen. Dieser wurde von mehreren Fahrzeugen mit Blaulicht begleitet. Die Wagenkolonne war in Richtung LKA am Tempelhofer Damm unterwegs. Am Freitagnachmittag gingen die Ermittler einem ersten Hinweis in Mitte an der Runge- Ecke Brückenstraße nach, wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost auf Anfrage bestätigte – allerdings ohne Erfolg.

Mehr zum Thema:

Schüsse nach Überfall auf Geldtransporter in Berlin