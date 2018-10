Bezirksbürgermeister wollen Richtlinienkompetenz erhalten

Berlins Verwaltung soll besser werden. Dazu hat der Rat der Bezirksbürgermeister (RdB) jetzt Vorschläge gemacht. Er reagierte damit auf den Abschlussbericht der Expertenkommission, die im Auftrag des Senats die Prozesse in der Landesverwaltung und den Bezirken unter die Lupe genommen und zahlreiche Verbesserungen angeregt hatte. „Die Bezirke sind bereit, vorhandene Strukturen, Verfahren und Zuständigkeiten auf den Prüfstand zu stellen“, heißt es in der Stellungnahme, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Allerdings erwarten sie diese Bereitschaft auch von den Senatsverwaltungen.

Der RdB plädiert dafür, die Kompetenzen der Bezirksbürgermeister zu stärken und ihnen ein Eingriffsrecht bei Entscheidungen der Stadträte einzuräumen. In welchen Fällen dies gelten soll, müsse noch geklärt werden, heißt es. Der Bürgermeister solle zudem die alleinige Zuständigkeit für alle Querschnittsaufgaben wie Finanz- und Personalangelegenheiten erhalten. Auch die von Heinrich Alt, dem ehemaligen Vorstand der Bundesarbeitsagentur, geleitete Expertenkommission des Senats hatte sich dafür ausgesprochen, den Einfluss der zwölf Bezirksbürgermeister auszuweiten und ihnen eine Richtlinienkompetenz zuzubilligen. Bisher sind sie gegenüber den nach Parteienproporz gewählten Stadträten nicht weisungsbefugt. Die Kommission wollte auch, dass an die Stadträte künftig größere fachliche Anforderungen gestellt werden. Das lehnt der RdB als Einschränkung des passiven Wahlrechts ab.

Bezirke wollen große Bebauungsplanverfahren nicht abgeben

Die Bürgermeister lehnen auch den Vorschlag ab, alle größeren Bebauungsplanverfahren zentral vom Senat steuern zu lassen. Geprüft werden sollten aber Regelungen, dass Stellungnahmen und Prüfungen von Senatsverwaltungen in einer bestimmten Frist erfolgen müssen. Sonst gelten die Vorgänge als genehmigt.

Der Rat der Bürgermeister plädiert auch für Zielvereinbarungen zur Verwaltungssteuerung zwischen Senat und Bezirken. Sie sollen in einem für alle Bezirke gemeinsamen Teil zwischen dem Regierenden Bürgermeister und dem RdB ausgehandelt werden. Ein zweiter Teil soll sich mit bezirksindividuellen Themen befassen und zwischen dem Regierenden Bürgermeister und dem jeweiligen Bezirksbürgermeister verabredet werden. Das bedeutet aber, dass der Bezirksbürgermeister auch ein entsprechendes Mandat haben muss, eine solche Zielvereinbarung abzuschließen und durchsetzen zu können. Daher „wird eine abschließende Genehmigung der Zielvereinbarung durch die Bezirksverordnetenversammlung abgelehnt“, heißt es in der Stellungnahme.

Einheitlicher Ressortzuschnitt für alle? Das ist umstritten

Nicht einig sind sich die Bezirksbürgermeister, ob alle Bezirksämter nach derselben Ressortstruktur geordnet werden sollen. Eine knappe Mehrheit plädierte für sechs in allen Bezirken einheitlich zugeschnittene Geschäftsbereiche, die dauerhaft, also über die Wahlperiode hinaus, so eingerichtet werden sollen. Sechs Geschäftsbereiche sind einer mehr als derzeit. Die Bezirksbürgermeister, die diese Idee unterstützen, begründen die beabsichtigte Erweiterung des Bezirksamtes mit den „zunehmenden Aufgaben in der wachsenden Stadt“.

Die Staatssekretäre haben sich auf einer Klausurtagung ebenfalls mit dem Thema Verwaltungssteuerung befasst. Aus ihren Ergebnissen und denen der Bezirksbürgermeister soll ein gemeinsames Konzept entwickelt werden. Es soll im November vorgestellt werden.