Diesel-Fahrverbote und Tempo 30 wegen Schadstoffbelastung drohen in Berlin. Emina Benalia fährt ein Diesel-Auto. Macht sie sich Sorgen? Kann es sinnvoll sein, plötzlich Umwege zu fahren? Gutes Stichwort: Das Tempelhofer Feld leistet einen wichtigen Beitrag zum Luftaustausch in der Stadt. Luftaustausch kann man allerdings auch selbst herbeiführen: mit einem Ausflug ins Grüne, zum Beispiel zu den "Wannsee-Terrassen", die so aussehen, als seien sie dem Computerspiel "Die Sims" entsprungen. Und da waren da noch feiernde Studenten, die die S-Bahn lahmgelegt haben - in der Rubrik "Nahverkehr". Plus: Die Spree fließt rückwärts.

