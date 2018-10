Windräder stehen in einer Reihe.

Energie Kritik an Brandenburgs Bundesratsinitiative zur Windkraft

Berlin/Potsdam. Brandenburgs Landesregierung hat eine Initiative zur Windkraft in den Bundesrat eingebracht, von der sie sich eine größere Akzeptanz für diese Energieform erhofft. Mit ihr sollen Kommunen mehr Mitsprache beim Bau neuer Anlagen bekommen. Die angestrebte Energiewende werde nur dann erfolgreich sein, wenn die Bürger sie vor Ort akzeptierten, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in der Länderkammer. Der Landesverband Windenergie sprach hingegen von einem "unkoordinierten Alleingang", der dem Investitionsstandort Brandenburg schade. Die Bündnisgrünen kritisierten, die Regierung wolle den Windkraftausbau "torpedieren".

( dpa )