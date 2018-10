Polizei: Fotos und Videos von Überfall auf Geldtransporter

Berlin. Wenige Stunden nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in der Berliner Innenstadt hat die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. "Wer hat Fotos und Videos?", twitterte die Polizei am Freitag. Dazu wurde ein Portal zum Hochladen von Dateien zu dem Thema eingerichtet. "Wenn Sie Fotos und/oder Videos der Tat oder der Flucht haben, können Sie diese mit Hilfe unseres Hinweisportals an uns übersenden. Bitte teilen Sie diese Information gerne auch in Ihren Netzwerken", schrieb die Polizei.

Mehrere maskierte Männer hatten den Geldtransporter gegen 7.30 Uhr nahe dem Alexanderplatz überfallen und waren anschließend mit zwei Autos geflohen. Sie schossen auf ein Polizeiauto, das sie verfolgte, trafen aber nur den Wagen und verletzten niemanden. Kurz darauf hatte eines der Fluchtautos einen Unfall, die Täter ließen den Wagen stehen und flohen mit dem zweiten Wagen.

( dpa )