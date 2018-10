BUND Sachsen fordert mehr Schutz für Wölfe

Ein Wolf steht in seinem Gehege.

Dresden. Naturschützer haben einen besseren Schutz für Wölfe gefordert. Die Tiere sollten aus dem sächsischen Jagdrecht entfernt und stattdessen ausschließlich dem Naturschutzrecht unterstellt werden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Positionspapier des Bundes für Umwelt und Naturschutz Sachsen (BUND). Seit 2012 unterliegen Wölfe in Sachsen dem Jagdrecht, besitzen aber eine ganzjährige Schonzeit.

Die Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen verlangen einen anderen Umgang mit den Raubtieren, klare Regeln für ihren Abschuss und ein Konzept, wie künftig mit größeren Beständen umzugehen ist. Einen entsprechenden Entschließungsantrag wollten die drei Länder an diesem Freitag in den Bundesrat einbringen.

Akzeptanz für den Artenschutz werde nicht erreicht, wenn dessen Kriterien aus populistischen Gründen aufgeweicht würden, sagte Felix Ekardt, Vorsitzender des BUND Sachsen. "Ein enges, wissenschaftliches Monitoring der Wolfspopulationen, objektive Aufklärung und unbürokratische Unterstützung von Tierhaltern, um Wolfsrissen vorzubeugen, sorgen am Ende dafür, dass aus Angst vor dem Tier wieder Respekt wird und die Gesellschaft sachlich und erfolgreich mit dem Wolf umgehen kann."

( dpa )