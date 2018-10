Brände 900 Strohballen in Märkisch Luch in Brand geraten

Berlin. In Märkisch Luch (Landkreis Havelland) sind etwa 900 Strohballen in Flammen aufgegangen. Um den Brand in der Nacht zu Freitag unter Kontrolle zu bekommen, war die Feuerwehr zwischenzeitlich mit etwa 100 Kräften im Einsatz, wie die zuständige Regionalleitstelle in Potsdam mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Wald habe die Feuerwehr verhindern können. Der Einsatz kann sich nach Feuerwehrangaben wegen tiefsitzender Glutnester noch bis in die frühen Mittagsstunden ziehen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

( dpa )