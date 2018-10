Mann überfällt Wettbüro in Tempelhof mit Hammer

Berlin. Mit einem Hammer hat ein Mann ein Wettbüro in Berlin-Tempelhof überfallen. Der Maskierte bedrohte den 20 Jahre alten Angestellten und forderte ihn auf, die Einnahmen herauszugeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend konnte er mit seiner Beute am Donnerstagabend demnach unerkannt aus dem Laden am Tempelhofer Damm fliehen. Bei der Flucht sei er mit einem Kunden zusammengestoßen und habe seinen Hammer verloren. Die Polizei nutzt die Tatwaffe und Videoaufnahmen von dem Vorfall nun für ihre Ermittlungen.

( dpa )