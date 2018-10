Füchse Berlin wollen dritten Triumph bei Super Globe

Doha. Handball-Bundesligist Füchse Berlin trifft im Finale der inoffiziellen Club-WM im katarischen Doha auf den FC Barcelona. Der Hauptstadtclub ist heute Abend in der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels nur Außenseiter gegen den favorisierten spanischen Topclub. Für die Berliner ist es die vierte Final-Teilnahme bei der Super Globe in Serie. Nach den Titelgewinnen in den Jahren 2015 und 2016 setzte es vor einem Jahr für das Team von Trainer Velimir Petkovic im Duell mit den Katalanen eine 25:29-Niederlage.

( dpa )