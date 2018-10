Homosexuelle Emanzipationsbewegung: Gedenktafeln beschädigt

Berlin. Unbekannte haben nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (LSVD) erneut zwei Gedenktafeln in Berlin-Moabit beschädigt, die an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung erinnern. Die Tafeln am Magnus-Hirschfeld-Ufer zeigen unter anderem Fotos der lesbischen Frauenrechtlerin Anita Augspurg und des Juristen Karl Heinrich Ulrichs.

Wie der LSVD am Donnerstag mitteilte, wurden auf den Fotos die Augen ausgekratzt. Der Verband stellte Anzeige gegen Unbekannt, deren Eingang die Polizei bestätigte. Laut Verband kam es bereits im Sommer 2017 zu den gleichen Beschädigungen. In einem Anschreiben informierte der LSVD Kultursenator Klaus Lederer (Linke) über den jüngsten Schaden.

( dpa )