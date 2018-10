Polizisten nehmen Randalierer fest: Beamter leicht verletzt

Berlin. Polizisten haben an der Panoramastraße in Berlin-Mitte einen Randalierer festgenommen. Bei seiner Festnahme verletzte der 21-Jährige einen Beamten leicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde eine Streife aus Polizei und BVG am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf eine größere Personengruppe aufmerksam. Der junge Mann beschädigte zunächst eine Glastür des Bahnhofs Alexanderplatz und schlug mit einer Eisenstange auf einen Mülleimer ein. Anschließend griff er einen Polizisten an und verletzte ihn. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach der Blutentnahme kam er wieder auf freien Fuß.

( dpa )