Polizisten nehmen Randalierer im Berliner Hauptbahnhof fest

Berlin. Bundespolizisten haben im Berliner Hauptbahnhof einen S-Bahn-Randalierer festgenommen. Der 32-Jährige hatte am Mittwochnachmittag in der S 7 Gegenstände von Reisenden durch das Abteil geworfen. Dann hatte er versucht, einem Rollstuhlfahrer das Gepäck zu stehlen, was andere Fahrgäste jedoch verhindert hätten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Demnach warfen die Fahrgäste den Mann am Hauptbahnhof aus dem Zug, wo er von Bundespolizisten festgenommen wurde. Der Randalierer leistete dabei erheblichen Widerstand, spuckte und trat nach den Beamten. Verletzt wurde niemand. Erst vor wenigen Tagen hatte der Mann Polizisten am Ostbahnhof angegriffen.

( dpa )