Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Spandau: Dinner mit Blick auf Havel und Zitadelle

Im kleinen Restaurant Stilbruch auf der Spandauer Insel Eiswerder können Besucher zum Essen den Blick auf die Havel genießen.

Foto: Jessica Hanack / BM

Berlin. Früher wurde es einmal als Bahnwärterhäuschen genutzt, heute ist das kleine Fachwerkhaus auf der Spandauer Insel Eiswerder ein Restaurant. „Stilbruch“ heißt es und wird seit zehn Jahren von Peter Pelz geführt. „Das Besondere ist die Größenordnung. Man nie das Gefühl hat, in einer Masse zu sitzen“, meint der Inhaber. Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich gibt es nur eine geringe Anzahl an Tischen. Und natürlich zeichnet auch die Lage das Restaurant aus. Während der warmen Jahreszeit können Gäste auf einem Bootsteg auf der Havel essen und bis zur Zitadelle schauen. Vom Inneren des Fachwerkhauses aus bieten große Fenster den Blick auf den Fluss.

Die Zahl der Gerichte ist, wie die Zahl der Plätze ebenfalls begrenzt. Es gibt jeweils rund drei Vor- und Nachspeisen, dazu vier bis fünf Hauptgerichte. Hinzu kommen Angebote entsprechend der jeweiligen Saison. Alle vier bis sechs Wochen wechseln die Gerichte, nur manche bleiben immer erhalten. „Klassiker wie die Mangokokoschillisuppe oder den Kaiserschmarn kann ich nicht mehr von der Karte nehmen“, sagt der Restaurantmeister und Somelier, der fast ausschließlich deutsche Weine serviert. Seine Küche bezeichnet er als gutbürgerlich-deutsch mit internationalen Einflüssen. Was auf der Karte landet, das entscheidet er mit dem Koch und dem Restaurantleiter gemeinsam. „Jeder hat mal gute Ideen“ , sagt Pelz. Auch an Vegetarier wird gedacht: Zwar enthält die Speisekarte selbst keine fisch- und fleischlosen Gerichte, aber in Absprache mit dem Koch wird für die Besucher individuell ein Essen zusammengestellt.

Das Restaurant lebt von seinen Stammgästen, Laufkundschaft gibt es durch die ruhige Lage auf Eiswerder wenig. Allerdings: Spontan im „Stilbruch“ vorbeizukommen, ist ohnehin kaum möglich. Eine Reservierung sei, wegen der wenigen Plätze, unbedingt nötig, sagt der Inhaber.

Restaurant Stilbruch, Eiswerderstraße 22, Spandau. Geöffnet Mi. bis Fr., ab 15 Uhr, Sbd. und So., ab 12 Uhr. Telefon: 030 /33 50 55 80.

Treptow-Köpenick: Hexenexpress auf Burg Eckstein im FEZ

gGuseln Herbstferien im FEZ

Foto: FEZ Berlin

Wenn nun die Dunkelheit ins Land zieht und die Türen geheimnisvoll knarren, erwachen die Geister auf der alten Burg Eckstein unter dem FEZ. Nun endlich können sie hervorkommen und überall in den Ecken des FEZ ihr Eigenleben führen. Sie laden ein zu schön schaurigen Geschichten, zu Monster-Dance und Hexen-Express, zu Feuerritual und Geisterfitness. Auch eine Gespensterbahn ist dabei. In unheimlichen Laboren, Kammern und Kabinetten können die kleinen Gäste selbst zu einem Geistwesen werden. Wer will, bekommt sogar einen Geisterschein. Mit der kleinen Feldbahn geht die Fahrt durch zwei Gruselzelte hindurch. Achtung Mutprobe: Es gibt eine Riesenspinne. Irgendwo in einem Raum gibt es eine gruselige Kitzelmaschine. Wer den Vampirdance üben möchte, geht am Besten in den Tanzsaal.

FEZ, Straße zum FEZ 2. „Schöner Gruseln auf Burg Eckstein“, Sonnabend 12 – 18 Uhr. Mo. – Fr., 9 bis 22 Uhr. Bis 4. November.

Reinickendorf: Bildervortrag über Fahrradreise durch Usbekistan

Die Koʻkaldosh-Madrasa in Taschkent stammt aus dem 16. Jahrhundert

Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Bildagentur-o

Mit dem Fahrrad durch Usbekistan: Dieses Abenteuer hat Hans Neumann gewagt. Nach seinen Vorträgen über Reisen durch Jordanien, Kanada, Burma, den Iran und Kuba, wird er am Sonnabend (27. Oktober) seinen Eindruck zu Usbekistan schildern. Den Vortrag wird der Abenteurer mit vielen Fotos veranschaulichen. 2017 fuhr Neumann sechs Wochen lang mit dem Fahrrad auf der Seidenstraße und war von den Städten Samarkand, Buchara und Xiva genauso beeindruckt, wie vom ausgetrockneten Aralsee und Nomaden in Jurten sowie der Liebenswürdigkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Während des Vortrages zeigt er auch die Welt abseits der touristischen Sehenswürdigkeiten.

Kulturhaus Centre Bagatelle, Zeltinger Str. 6, Reinickendorf, 16 bis 18 Uhr. Eintritt: acht Euro, Mitglieder und Studenten sechs Euro, Kartenvorbestellung unter 030 / 868 70 16 68 und per E-Mail: kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de

Spandau: Krimi-Komödie „Mausefallen im Tresor“ im Kulturhaus

Im Theatersaal des Kulturhauses wird die Krimi-Komödie gezeigt.

Foto: Chris Müller

Wohin mit dem Geld? Denn Phil scheint nicht der einzige zu sein, der sich Gedanken darum macht. Da wären noch seine Frau Carmen, Nachbar Alex und dessen Mutter. Noch komplizierter wird es, als Verwandtschaft aus Bolivien auftaucht und ebenfalls Bargeld mitbringt. Außerdem soll in der Gegend ein Einbrecher unterwegs sein. Phil sieht sein Geld schon entschwinden, da kommt ihm die rettende Idee...

Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6, Vorstellungen: Sonnabend 18 Uhr, Sonntag 16 Uhr. Karten zehn, ermäßigt acht Euro. Informationen unter kulturhaus-spandau.de

Pankow: Schau im Kindermuseum zeigt das Leben indianischer Kulturen

Platznehmen im Tipi – das Kindermuseum macht es möglich

Foto: Thomas Schubert

Federschmuck auf dem Haupt, Schlachtrufe bei der Jagd und dann die Friedenspfeife Rauchen im Tipi – über das Leben von indianischer Kulturen gibt es gerade in Kinderbüchern viele Klischees. Und nicht alle stimmen. Wie die Wirklichkeit der amerikanischen Ureinwohner aussieht, zeigt die Ausstellung „Der weite Horizont“ im Kindermuseum „Mach mit!“ Wegen ihres Erfolgs wurde sie nun bis Juni 2019 verlängert. Kinder können auf spielerische Weise erfahren, wie die „Native Americans“ zu Zeiten der Besiedlung des Kontinents lebten und was sich seitdem verändert hat. Neben typischen Requisiten wartet die Schau auch mit echten Überraschungen auf – zum Beispiel dem Radioprogramm der indigenen Radiostation „Kili“ in South-Dakota. Konzipiert ist die Ausstellung für Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren. Für Gruppen werden auch Führungen angeboten.

Kindermuseum „Mach mit!“, Senefelderstr. 5/6, 10437 Berlin, Di-So & Feiertage 10-18 Uhr, Eintritt sieben Euro für alle Besucher ab drei Jahren, ermäßigt 3,50 Euro

Mitte: Schau auf Spreeschiff in Mitte zeigt Verschmutzung durch Plastikmüll

Plastik im Meer ist weltweit ein Problem, zeigt das „Ocean Plastics Lab“.

Foto: Julia Schnetzer / Ocean Plastics Lab

Plastikflaschen im Sand, Kunststofftüten, die über Fischschwärmen dahintreiben: Plastikmüll am Strand und im Meer ist für viele Menschen ein vertrautes Bild. Doch der sichtbare Müll ist nur ein Bruchteil des Plastiks, das jährlich in den Meeren und Ozeanen landet. Umgerechnet etwa eine Schiffscontainerladung Müll pro Minute. Dieser Verschmutzung der Meere nimmt sich die vom Bundesforschungsministerium und dem Konsortium Deutsche Meeresforschung initiierte Wanderausstellung „Ocean Plastics Lab“ an. Die auf einem Spreeschiff in Containern untergebrachte Schau zeigt, wie verbreitet die Verschmutzung der Meere durch Plastik weltweit ist. Installationen, Animationen und interaktive Angebote laden dazu ein, sich mit dem diesem Thema auseinanderzusetzen.

Ausstellung „Ocean Plastics Lab“, Schiffbauerdamm, an der Bahnbrücke Friedrichstraße, Mitte. 21. bis 29. Oktober, Mo.-So., 11-19 Uhr. Eintritt frei.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Münzen, Medaillen und Banknoten – Numismatik in den Messehallen

Numismata – weit mehr als deutsche und europäische Münzen

Foto: Numismata

Blank poliert, glänzend und meist rund – Münzen aus aller Herren Länder, von der Antike bis zur Gegenwart zeigt die Messe Numismata heute und morgen in den Messehallen am Funkturm. Rubel und Gulden, Taler und Franken sind zu sehen. Auch Medaillen und Orden, Wertpapiere und Geldscheine kann man betrachten und erwerben. Sammler fachsimpeln und studieren seltene Exemplare. Auch für Laien lohnt es sich, die Fülle zu betrachten. Sie ist ein Stück Kulturgeschichte. Auf den Münzen sind die Gesichter von Herrschern der verschiedensten Epochen zu sehen. Löwen und Hirsche, Kronen und Sonnenstrahlen, Göttergestalten und Fabelwesen sind abgebildet. Rund 220 Händler aus dem In- und Ausland präsentieren die große Vielfalt. In Halle 10/2 finden die Briefmarkentage statt.

Messegelände am Funkturm, Messedamm 22, Halle 10/2 und 11/2, Charlottenburg-Wilmersdorf. Sonnabend, 9.30-17 Uhr, Eintritt sechs Euro. Sonntag, 9.30-15 Uhr, Eintritt vier Euro, bis 16 Jahre freier Eintritt.

Und noch mehr Tipps

Lesung Premiere: Kurzgeschichten im Zimmertheater Steglitz

20.10. Der Autor Kay Fischer beschäftigt sich in 25 Kurz- und Sachgeschichten mit dem Thema Zeit. Der Erfinder, die Geisel, der Pilot, der Hundertjährige, der Uhrmacher, der Arzt, der Wanderer in der Wüste – für alle ist die Zeit ein vergängliches Gut. In der Lesung aus seinem Buch „Zeit im Sand“, ist Ernstes, Philosophisches, Skurriles und Lustiges zu erwarten.



Bornstraße 17, Nähe Walther-Schreiber-Platz, Steglitz-Zehlendorf, 20 Uhr. 15 Euro, erm. neun Euro, Tel. 030/25 05 80 78

Spaziergang: Vom Südkreuz zur Hauptstraße

21.10. Die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), lädt am Sonntag wieder zweistündigen Kiezspaziergang: vom Südkreuz entlang der südlichen Grenze der Schöneberger Insel bis zur Hauptstraße.



Hildegard-Knef-Straße vor dem West-Eingang des Bahnhos Südkreuz, Treffpunkt 14 Uhr kostenlose Teilnahme. Anmeldung nicht nötig.

Ausstellung Wie es sich anfühlt, Archäologe zu sein

20.10. Zur Ausstellung „Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland“ gibt es für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren den Workshop „Grabungsglück. Archäologischen Funden auf der Spur“. Sie lernen an Objekten und in einer Werkstatt, wie Forscher arbeiten.



Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, Friedrichshain-Kreuzberg, Sbd., 14.30 Uhr, Anmeldung Tel: 030/ 266 42 42 42. Neun Euro.

Ausstellung Neukölln

25.10. Komische Geschichten aus dem Herzen Berlins, ausgefeilte Poetry-Slam-Texte und bühnenliterarisches Kabarett – Piet Weber, eine wichtige Stimme der Vorleseszene, ist ein Tausendsassa. In seinen Geschichten analysiert er die Hintergründe deutscher Schlager- und Kindermusik. Am Donnerstag liest er aus seinem Buch „Ohne dich ist manchmal ganz gut“ vor.



Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Straße 66, Neukölln, 18 Uhr.

ProjektDeutsch-russischer Dialog zwischen Sprache und Bild

20.10. „Aus Spiegeln beschoss uns das Licht“ – unter diesem Titel verbindet ein deutsch-russisches Projekt Fotoserien zu Erinnerungsorten des Kaliningrader Künstlers Dmitry Vyshemirsky mit Gedichten des deutschen Dichters Johannes Bobrowski. Dazu gibt es im Kulturhaus Karlshort und im Rathaus Lichtenberg ein Begleitprogramm mit Film, Lesungen und Gesprächen. Am 20. Oktober wird der Dokumentarfilm „Wiederkehr“ von Volker Koepp gezeigt.



Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstr. 6, bis 25 November, Eintritt frei, Veranstaltungen 4 Euro, Tel: 030/47 94 06 10

Ausstellung Marzahn-Hellersdorf

20.10. „Worte aus der Nacht gepflückt“ heißt die Schreibnacht für Erwachsene. Es wird vorgelesen, geschrieben und geplaudert. Schlafsack und Abendessen sind mitzubringen. Dusche vorhanden. Es gibt Tee, Kaffee und Frühstück.



Mark-Twain-Bibliothek, Marzahner Promenade 52-54, 20. Oktober, 19 Uhr, bis 21. Oktober, 9 Uhr, Eintritt frei, Spende erbeten (030 54 704 154).