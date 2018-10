Berlin. Am S-Bahnhof Grunewald ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Züge der S7 hielten dort etwa für eine Stunde nicht, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr waren an dem Bahnhof ein Schuppen und Teile eines Bahnhofsrestaurants in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

( dpa )