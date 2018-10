Kriminalität Männer rauben Taxifahrer in Kreuzberg aus

Berlin. Zwei Männer haben in Berlin-Kreuzberg einen Taxifahrer bedroht und ausgeraubt. Die mutmaßlichen Täter ließen sich nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen von dem 54-jährigen Fahrer in die Görlitzer Straße bringen. Dort angekommen, bedrohte demnach der Mann auf dem Beifahrersitz den Taxifahrer mit einem messerähnlichen Gegenstand und forderte die Tageseinnahmen des 54-Jährigen. Die mutmaßlichen Täter konnten nach Polizeiangaben mit ihrer Beute unerkannt durch den Görlitzer Park flüchten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

( dpa )