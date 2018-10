Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Märkische Heide. Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Laster auf der B87 in Südostbrandenburg ums Leben gekommen. Die Fahrzeuge kollidierten am Mittwoch um circa 13.45 Uhr aus ungeklärter Ursache an einem Abzweig bei Leibchel (Dahme-Spreewald), wie die Polizei mitteilte. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Ihre Identität war auch am Abend noch nicht vollständig geklärt.

Es werde weiterhin ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Die Bundesstraße blieb nach dem Unfall rund sechs Stunden gesperrt. Bis etwa 20.15 Uhr dauerte die Sperrung wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie Unfallaufnahme an.

( dpa )