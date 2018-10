Kinder essen in einer Kita zu Mittag.

Kindergärten Statistik: Knapp die Hälfte der unter Dreijährigen in Kita

Berlin. In Berlin wird knapp die Hälfte der unter drei Jahre alten Kinder in einer Kita oder Tageseinrichtung betreut. Bei Kindern bis zu einem Jahr ist die Betreuungsquote mit 1,7 Prozent noch gering. Bei den Ein- bis Zweijährigen liegt sie schon bei 52,3 Prozent, bei den Zwei- bis Dreijährigen bei 79,4 Prozent - macht im Durchschnitt 43,9 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlichte. Sie wurden zum Stichtag 1. März erhoben.

Im Bundesvergleich liegt die Hauptstadt damit im oberen Mittelfeld. Die anderen fünf Ost-Länder weisen höhere Betreuungsquoten auf, die West-Länder niedrigere. Im Bundesdurchschnitt besuchen 33,6 Prozent aller Kinder unter drei Jahren eine Kita.

Bei den Drei- bis Sechsjährigen liegt die Betreuungsquote in Berlin nach Angaben der Bildungsverwaltung bei 92,4 Prozent. Dieser Wert ist wie derjenige bei den unter Dreijährigen seit einigen Jahren etwa stabil. Hingegen war der Trend bei den Sechs- bis Siebenjährigen zuletzt steigend: Ende 2017 nahmen 29 Prozent ein Betreuungsangebot wahr.

Insgesamt besuchten zu diesem Zeitpunkt 163 000 Kinder eine der gut 2500 Kitas in Berlin. Die Tendenz ist wegen der wachsenden Stadt steigend.

( dpa )