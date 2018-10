Berlin. Eine vierköpfige Gruppe mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist in Berlin-Marzahn auf frischer Tat ertappt worden - ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden festgenommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte das Quartett in der Nacht zu Mittwoch einen abgestellten Zug am S-Bahnhof Ahrensfelde auf einer Fläche von rund 16 Quadratmetern besprüht. Zwei der vier jungen Männer konnten entkommen.

( dpa )