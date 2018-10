Raubüberfall auf Discounter: Mann wird leicht verletzt

Berlin. Ein Räuber hat bei einem Discounter-Überfall in Berlin-Niederschöneweide einen 36 Jahre alten Kassierer angegriffen und verletzt. Der Unbekannte soll dem Mitarbeiter des Geschäfts in der Schnellerstraße am Dienstagabend Reizgas ins Gesicht gesprüht und Geld aus der Kasse genommen haben. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Demnach konnte der Täter mit seiner Beute unerkannt fliehen. Der 36-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )