Umfassende Änderung des Berliner Schulgesetzes

Berlin. Gute Nachrichten für Eltern, deren Kinder im selben Jahr eingeschult werden: Erhält nur ein Kind per Losverfahren einen Platz an einer Grundschule, soll künftig das Geschwisterkind, das zeitgleich in die erste Klasse kommt, automatisch an derselben Schule angenommen werden. Darauf hat sich der Senat am Dienstag geeinigt und eine entsprechende Novellierung des Berliner Schulgesetzes verabschiedet.

„Das Schulgesetz wird umfassend erneuert“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Unser Plan ist, dass es am 18. Oktober zur ersten Lesung ins Abgeordnetenhaus kommt, damit es zum Jahresanfang 2019 in neuer Fassung in Kraft treten kann.“

Senatorin Sandra Scheeres (SPD) plant Neuerungen im Schulgesetz

Ausländische Kinder sollen vor Schuleintritt zum Arzt

Neben der Geschwisterregelung ändern sich zahlreiche andere Dinge. Unter anderem müssen sich künftig Schüler, die aus dem Ausland nach Berlin kommen und hier eine Schule besuchen wollen, einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Bislang galt eine solche Pflicht nur für alle angehenden Erstklässler, egal ob deutscher oder ausländischer Herkunft. Bei ausländischen Schülern ist eine solche Untersuchung bislang bereits in viele Bezirken gängige Praxis. Scheeres verwies auf die Willkommensklassen mit Flüchtlingen. Mit dem Gesetz solle aber ausgeschlossen werden, dass sie zufällig stattfänden.

Zudem wird die Gemeinschaftsschule als feste Schulform im Gesetz verankert. „Wir haben im Rahmen des Modellprojekts seit 2008 sehr gute Erfahrungen mit der Gemeinschaftsschule gemacht, auch leistungsstarke Schüler sind an ihr sehr erfolgreich“, sagte Scheeres. „Jetzt werden wir sie regulär anbieten.“ Insgesamt gibt es in Berlin 24 solcher Schulen, die von der ersten Klasse bis zum Abitur in Gruppen Unterricht anbieten, der dem individuellen Niveau der Schüler entspricht.

Fixiert hat Scheeres auch, dass die sogenannten Integrierten Sekundar­schulen künftig die gymnasiale Oberstufe und damit den Weg bis zum Abitur in Kooperation mit anderen Schulen anbieten können. Bislang galten dafür nur entsprechende Ausnahmeregelungen. „Viele Eltern hatten diesen Wunsch geäußert“, sagte Scheeres. „Ihnen ist es wichtig, dass die Kinder nicht später die Schule wechseln müssen, wenn sie noch das Abitur ablegen wollen.“

Alle Schulen bekommen ein eigenes Krisenteam

Neu ist auch eine gelockerte Zulassungsregel für die Abendgymnasien. Mussten Bewerber bislang das 19. Lebensjahr vollendet haben und mindestens drei Jahre Berufserfahrung mitbringen, können sich künftig junge Menschen ab 18 bewerben, sie müssen dann nur noch zwei Jahre Berufstätigkeit nachweisen. „Dabei handelt es sich um eine Anpassung an die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz“, so Scheeres.

Zudem sollen Menschen mit Behinderung besser integriert werden: Sogenannte inklusive Schwerpunktschulen werden mit dem Gesetz festgeschrieben und ausgebaut. Das sind spezielle Kompetenzzentren für bestimmte Förderschwerpunkte, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen lernen. Bisher gibt es 16 dieser Schulen, 36 seien angepeilt, sagte die Senatorin am Dienstag.

Eine weitere Auflage, die Scheeres in dem Gesetz verankert, soll helfen, Gewalt an Schulen einzudämmen und vorzubeugen. „Alle Schulen sollen eigene Krisenteams aufbauen“, sagte Scheeres. Bislang gebe es solche speziellen Gruppen von Pädagogen und Lehrern bereits an 90 Schulen. Kommt es zu gewaltsamen Vorfällen, sind sie erster Ansprechpartner für die Schulleitung, die Verwaltung und Eltern. Scheeres: „Wir wollen, dass diese Teams Konzepte zur Gewaltprävention vorbereiten.“

