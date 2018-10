Gewerkschaft bemängelt: Polizei schießt mit Blei-Munition

Berlin. Bei der Berliner Polizei bahnt sich ein neuer Streit um belastete Munition an. Das berichtet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in der Ausgabe ihres Landesjournals für den Monat November. Laut dem Bericht weigern sich Schießtrainer der „Direktion Einsatz“, bei der die Bereitschaftspolizei angesiedelt ist, mit dem neuen Sturmgewehr zu trainieren. Der Grund sei eine zu hohe Belastung der Munition mit Bleitrinitroresorcinat. Insgesamt hat die Direktion Einsatz 300 neue Sturmgewehre samt 300.000 Schuss. Den Kauf der Munition bestätigte die Polizei auf Anfrage der Morgenpost. Sie kündigte an, „zeitnah“ eine „schadstoffreduzierte Trainingsmunition“ zu beschaffen – nach der Überprüfung des einwandfreien technischen Zustandes der Gewehre.

Die Sturmgewehre MCX von Sig Sauer waren vor allem für die Spezialeinheiten angeschafft worden. Doch auch die Bereitschaftspolizei soll besser ausgerüstet werden, hat ebenfalls Waffen dieses Typs bestellt. Im Gegensatz zu den Spezialkräften, die auf einem Freigelände trainieren, übt die Direktion Einsatz in einer teilgeschlossenen Halle. Die Trainer weigern sich, mit der Blei-Munition zu schießen, da hier die Schadstoffbelastung höher sei.

„Wir reden über Terrorabwehr, können aber die Sturmgewehre nicht einsetzen“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro der Morgenpost. Die 300 Sturmgewehre samt Munition würden laut Schießtrainern seit März dieses Jahres im Schrank stehen. Die GdP forderte, Übungsmunition ohne Bleianteil einzusetzen oder ebenfalls die Möglichkeit zu schaffen, im Freien trainieren zu können.

Polizisten erinnern an giftige Dämpfe in den Schießständen

Die Vorsicht der Beamten kommt nicht von ungefähr. Mehrere Schießtrainer der Berliner Polizei hatten über Jahre giftige Dämpfe einatmen müssen. Die Betroffenen hatten viel Zeit in den Schießständen verbracht und immer wieder kritisiert, dass die Luft schädlich oder giftig sei. Das soll an Asbest in Dämmstoffen und schlechter Belüftung gelegen haben. Der Vorwurf der Polizisten: Ihre Sorgen und Ängste wurden von der Behördenleitung ignoriert. Die ehemalige Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers, in der viele die Hauptverantwortliche für die Misere sehen, war zur Generalstaatsanwältin befördert worden.

Der rot-rot-grüne Senat hat aber auch einen Entschädigungsfonds aufgelegt. Bis zum 1. Juli waren laut Innenverwaltung 784 Anträge bei der Geschäftsstelle für den „Ausgleichsfonds“ eingegangen. Polizisten haben das Recht, einmalige Zahlungen zwischen 2000 und 80.000 Euro zu erhalten. Eine „Bewertungskommission“ bestehend aus Ärzten und einer ehemaligen Sozialrichterin entscheidet. Anfang September war der Polizist Gerhard M. gestorben. Er war aufgrund der Dämpfe an Krebs erkrankt. Seine 50.000 Euro Schmerzensgeld hatte er nicht mehr erhalten

Mehr zum Thema:

Wie die Polizei: Feuerwehr soll auch Körperkameras bekommen

Berliner Polizei soll Körperkameras bekommen

Deutschlands kleinste Polizei bekommt neue Uniformen