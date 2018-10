Elterngeld bald online beantragen: Pilotphase

Berlin. Familien sollen Elterngeld künftig überall in Deutschland auch online beantragen können. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) startete am Dienstag einen Pilotversuch mit den Bundesländern Berlin und Sachsen. Mütter und Väter aus diesen Ländern können den Antrag nun auf einer Internetseite ausfüllen, auf der sie Schritt für Schritt durch das Formular geführt werden. Noch muss das Papier danach aber ausgedruckt, unterschrieben und per Post verschickt werden. Erst 2019 soll der Service komplett online funktionieren. Dann sollen auch andere Bundesländer aufgeschaltet werden.

Das Elterngeld unterstützt Mütter und Väter, die nach der Geburt eines Kindes nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Einige Bundesländer wie Bayern haben bereits eigene Online-Antragsformulare eingerichtet.

( dpa )