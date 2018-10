195 000 Studenten ins Wintersemester gestartet

Berlin. Bei der Zahl der Studenten an Berlins Hochschulen zeichnet sich erneut eine Zunahme ab. Die Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung geht in einer vorläufigen Einschätzung von insgesamt 195 000 Studenten an den staatlichen, konfessionellen und privaten Hochschulen aus, wie eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Nach jetzigem Stand sei das ein Zuwachs um rund 7000 Studenten im Vergleich zum Vorjahr. Mindestens 25 000 Studenten seien Erstsemester. Die Zahlen basieren auf Meldungen der Hochschulen sowie Erfahrungswerten zu Nachmeldungen. Endgültige Daten sollen im November vorliegen. Die Vorlesungszeit hat am Montag begonnen.

( dpa )