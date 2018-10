Berlin. Ein junger Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Polizeiauto in Berlin-Lankwitz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 17-Jährige am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad vom Gehweg zwischen parkenden Autos hindurch auf die Dessauerstraße gefahren - ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

( dpa )