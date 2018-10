Prozess um Morde in Rathenower Wohnung startet

Potsdam. Vor dem Landgericht Potsdam müssen sich von heute an zwei Männer wegen Mordes an einer Frau und deren Bekannten in Rathenow (Havelland) verantworten. Laut Anklage sollen die beiden Männer im Januar die 36-Jährige und den zwei Jahre jüngeren Bekannten in der Wohnung der Frau brutal misshandelt haben. Anschließend sollen die Angeklagten die beiden schwer verletzt zurückgelassen und die Wohnung in Brand gesetzt haben, um ihre Spuren zu verwischen. Beide Opfer starben an einer Rauchgasvergiftung.

Das Motiv für die grausige Tat war laut Staatsanwaltschaft, dass die Frau einen der Angeklagten wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. Der 34-jährige Bekannte sei getötet worden, weil er Zeuge der Tat geworden war. Die Feuerwehr hatte nach den Löscharbeiten die Leichen in der ausgebrannten Wohnung entdeckt.

