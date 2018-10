Innensenator Andreas Geisel fordert Ende der Zweiklassenmedizin

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) macht eine „Zweiklassenmedizin“ für die gestiegenen Einsatzzahlen der Berliner Feuerwehr verantwortlich. „Das System von privaten und gesetzlich Versicherten muss überdacht werden“, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Würden gesetzlich Versicherte nur schwer einen Termin beim Arzt bekommen, würden sie wie in Berlin auch schneller den Notruf wählen, so Geisel weiter.

Die Berliner Feuerwehr musste im vergangenen Jahr 458.142-mal ausrücken, allerdings ging es nur in knapp 7000 Fällen um Brände. Die meisten Einsätze (rund 370.000) leistete der Rettungsdienst, also die Besatzungen von Krankenwagen und Rettungswagen, die zu Unfällen oder zu auf andere Weise verletzten Menschen gerufen wurde. Die Gesamtzahl der Einsätze steigt seit Jahren, auch weil es immer mehr alte Menschen gibt und weil viele Leute auch bei Kleinigkeiten die Feuerwehr rufen.

Zahl der Angriffe aus Rettungskräfte steigt

Neben den gestiegenen Einsatzzahlen beschäftigte die Innenpolitiker auch die gestiegene Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte. Zusätzlich zur Polizei soll auch die Berliner Feuerwehr mit Bodycams ausgestattet werden. Das wurde am Montag am Rande des Innenausschusses bekannt. Konkret verhandelt darüber gerade eine Arbeitsgruppe, in der Innenpolitiker der Koalition und die Innenverwaltung sitzen.

Die Modernisierung der Feuerwehr wird nach Einschätzung des Innensenators mehrere Jahre dauern. Geisel warnte hier vor zu hohen Erwartungen. Die weiteren benötigten Lösch- und Rettungsfahrzeuge könnten nicht einfach beim Hersteller abgeholt werden, sondern müssten ausgeschrieben, bestellt und produziert werden. Neue Feuerwehrleute seien erst auszubilden.

„Wir sind im Moment in einer Aufholjagd“, sagte Geisel. „In den letzten anderthalb Jahren ist mehr passiert als in den 15 Jahren davor.“ So seien bereits 14 neue Löschfahrzeuge beschafft worden, es gebe viele Beförderungen und verbesserte Arbeitsbedingungen bei der Arbeitszeit und der Bezahlung. Geisel sagte, er habe den neuen Feuerwehrchef Karsten Homrighausen gebeten, ein Strategiepapier 2030 auszuarbeiten und vorzulegen.

Scharfe Attacken auf den Innensenator kamen aus der Opposition. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sagte, dass die Mittel, die für die Modernisierung der Feuerwehr angedacht seien, nicht im Ansatz ausreichen würden. Dregger sprach von „lächerlichen Beträgen“ angesichts der vollen Kassen. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcel Luthe, zeigte sich skeptisch in Bezug auf die Bodycams. „Es ist interessant, dass Rot-Rot-Grün mittlerweile Kameras als Allheilmittel entdeckt hat“, sagte er dieser Zeitung.