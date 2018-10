Berlin. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist auf dem Altstädter Ring in Berlin-Spandau ein 36 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 77-Jähriger mit seinem Auto links in den Stabholzgarten eingebogen und hat dabei am Sonntagvormittag den entgegenkommenden Radler vermutlich übersehen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 36-Jährige Verletzungen am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )