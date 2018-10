BVG geht gegen Falschparker auf Busspuren vor

Berlin. Seit Montag gehen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) selbst gegen Autofahrer vor, die auf Busspuren, an Haltestellen oder im Bereich von Straßenbahnschienen parken. Falschparker erkennen das an einem Kärtchen am Scheibenwischer: "Sie haben Parkplatzprobleme? Fahren Sie doch mal mit uns" steht darauf. Busspur-Betreuer und Verkehrsmeister nehmen die Kontrollen vor.

Nach der Anzeige müssen die Autofahrer dann mit Post von der Bußgeldstelle der Polizei rechnen. Die Aktion wurde mit der Senatsverwaltung für Verkehr in einer "Task Force Beschleunigung" abgestimmt. Die Falschparker seien ein zunehmendes Problem, teilte die BVG zum Start der Aktion. 2017 seien 8700 Behinderungen des Busverkehrs durch falsch abgestellte Autos festgestellt worden.

( dpa )