Brand in Lieberoser Heide weitet sich aus

Groß Liebitz. Das Feuer in der Lieberoser Heide hat sich über Nacht ausgeweitet. Am Montag brannten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Südbrandenburg zwischen fünf und zehn Hektar, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Am Sonntag war zunächst rund ein Hektar betroffen. Das Gebiet nahe Groß Liebitz (Dahme-Spreewald) kann nicht betreten werden, weil sich noch Munition im Boden befinden könnte. In der Lieberoser Heide hatte es während des Sommers immer wieder gebrannt.

( dpa )