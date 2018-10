Michael Müllers Lehren aus Australiens strenger Migrationspolitik

Michael Müller hat einen Ehrenplatz. Berlins Regierender Bürgermeister sitzt im Senat des australischen Parlaments in Canberra. Ganz vorn, direkt neben dem Präsidenten des Senats, der die Fragestunde an diesem Tag leitet. Müller beobachtet nur, wie die Politiker von Regierung und Opposition debattieren. Die Fragen, die sich an ihn richten, sind andere. Sie kommen auch nicht von den Politikern.

Müller ist als Landesvorsitzender der Berliner SPD und als Mitglied des Bundesvorstands gefordert. Im fernen Australien soll er Antworten geben auf das Desaster der SPD in Bayern.

Die Leichtigkeit des Vortages, als Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller in Watsons Bay an der Küste von Sydney auf den pazifischen Ozean blickte, ist verschwunden. In der Nacht sind die Ergebnisse der Bayernwahl wie in einer Schockwelle bis ins Realm-Hotel nach Canberra, in die australische Hauptstadt, gedrungen. Dort ist Müllers letzte zweitätige Station auf seiner Australienreise als Bundesratspräsident. Doch jetzt müsste er eigentlich in seiner anderen Funktion, in der des Landesvorsitzenden und Mitglied des erweiterten Bundesvorstand der SPD, Stellung nehmen zum einstelligen Wahlergebnis der Bayern-SPD. Doch Müller will am Morgen nicht. Er kommt als Letzter. Die Delegation wartet schon. Es gibt keine Interviews, keine O-Töne. Auf Drängen der mitreisenden Journalisten lässt er über einen Sprecher einen nichtssagenden Satz verbreiten. Das Ergebnis sei deutlich unter den Erwartungen, man werde das im Parteivorstand analysieren.

Raed Saleh kam Müllers Statement zuvor

Währenddessen ist wegen der Zeitverschiebung, auch weil er schneller war, Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh mit der Nachricht unterwegs, dass man nun auch Themen wie die innere Sicherheit und Heimat als SPD bearbeiten müsste. Ausgerechnet Saleh, Müllers ewiger Konkurrent um die Macht in der Berliner SPD. Auch das hebt die Laune des Regierenden Bürgermeisters in Australien nicht.

Der Bundesratspräsident will sich am Montag am australischen Regierungssitz über Themen wie Migration informieren. Er trifft den Minister für Einwanderung, David Coleman, und den Schattenminister für Innovation und Forschung, Senator Kim Carr. Ein Schattenminister ist so etwas wie der nächste mögliche Minister, jetzt noch in der Opposition, falls die nächsten Wahlen gewonnen werden, aber in der Regierung. Carr äußert sich kurz zur Einwanderungsfrage. Was in Deutschland vor drei Jahren geschehen sei - Carr meint die Flüchtlingsströme - zeige nicht die Schwäche Deutschlands, sondern seine Stärke. Der Schattenminister verweist mit Blick auf sein Land, dass Australien ein klassisches Einwanderungsland sei. 60 Prozent der Menschen sind in Übersee geboren, alle 40 Jahre verdoppelt sich die Einwohnerzahl dank der Einwanderung.

Aber die Australier unterscheiden sehr genau zwischen legaler und illegaler Einwanderung. Wer sich bemüht und den offiziellen Weg geht, der hat vielleicht eine Chance Australier zu werden. Wer aber illegal per Boot versucht das Land zu erreichen, der wird wieder ausgewiesen.

"Klare Regeln helfen weiter"

Es ist Mittag in Australien, als Müller dann ein paar Worte an die mitreisenden Journalisten richtet. Er fordert eine Neuausrichtung der SPD, gerade in der Arbeitsmarktpolitik. An ein, zwei Stellschrauben zu drehen reiche nicht aus. Es müsse deutlich mehr passieren. Müller verweist auf seine Ideen zum solidarischen Grundeinkommen oder auf die kostenfreie Kita.

Dann versucht der Bundesratspräsident wieder zum eigentlichen Thema des Tages zurückzufinden. Müller erfährt auf seiner Reise in diversen Gesprächen zum Thema Migration, dass es für die legalen Einwanderer auch klare Regeln gibt. Wie habe ich mich zu verhalten, woran muss ich mich halten. "Solche klaren Regeln helfen gerade am Anfang einer Einwanderung weiter", ist Müller sicher. Er verweist auf die zum Teil hohen Strafen bei Verstößen. Auch am Nachmittag an der Australian National University geht es noch einmal um die Integration von Einwandern. Professorin Jacqueline Lo berichtet von Forschungsergebnissen zur Einwanderung. Beispielsweise helfe es ungemein, innerhalb der Gruppe der Einwanderer Führungspersönlichkeiten auszumachen, über die man auf die anderen Zuwanderer Einfluss nehmen könnte.

Eigentlich ist Müller ganz weit weg - am anderen Ende der Welt. Aber beim Thema Einwanderung ist der Regierende Bürgermeister schon wieder ganz nah dran an der Innenpolitik in Deutschland - und an den aktuellen Wahlergebnissen.

Mehr über Michael Müllers Australien-Reise:

Wenn Universitäten wie Unternehmen agieren

Michael Müller wird mit Brezeln und Wagner-Klängen empfangen

Berlin und Queensland wollen bei Gesundheit zusammenarbeiten

Michael Müller wird auf Reise nach Australien gestoppt