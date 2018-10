30-Jähriger an Partymeile mit Messer bedroht und ausgeraubt

Berlin. Unbekannte haben an der Partymeile in Berlin-Friedrichshain einen 30-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Mann bei dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen auf dem ehemaligen RAW-Gelände an der Revaler Straße unverletzt. Demnach nahmen die Räuber ihm sein Portemonnaie und weitere Wertgegenstände aus seiner Jacke ab. Zwei Männer hatten ihn laut Polizei zunächst angesprochen, kurz darauf wurde er von bis zu acht weiteren Unbekannten umringt.

( dpa )