Demonstration gegen Rassismus - Veranstalter überwältigt

Zur #ungeteilt-Demonstration in Berlin kommen 240.000 Teilnehmer Zu der „unteilbar“-Kundgebung waren 40.000 Demonstranten angemeldet. Am Ende aber marschierten mehr als 240.000 Teilnehmer vom Alex bis zum Großen Stern - gegen einen Rechtsruck in Deutschland und für mehr Weltoffenheit zu demonstrieren.