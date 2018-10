Die CDU ist jetzt eine Mieterpartei

Berlin. Erst Ende September hatte die FDP das Thema auf der Agenda, vor einem halben Jahr die AfD. Jetzt hat sich mit der CDU auch Berlins größte Oppositionspartei auf einem Landesparteitag mit der Wohnungsnot in der Hauptstadt auseinandergesetzt und einen umfassenden Leitantrag zur Bekämpfung der Mietenproblematik verabschiedet.

Der Ton der Parteispitze war teilweise rau, die Kritik am rot-rot-grünen Senat scharf. Die Wohnungsnot, die Tausende Berliner beschäftigt, werde maßgeblich durch die Politik der Regierungskoalition geprägt und noch verschärft, so das Credo von CDU-Landeschefin Monika Grütters. In Anspielung auf der Motto des Parteitags „Zuhause in Berlin“ sagte sie: „In Berlin regiert ein Senat, bei dem sich nun wirklich niemand Zuhause fühlt. Er hat sich zwar die soziale Gerechtigkeit auf die Fahne geschrieben, findet aber nicht einmal einen Ansatz zur Lösung für die dramatische Wohnungsnot.“ Hart ging Grütters mit Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) ins Gericht, die sich mit Hausbesetzer solidarisiere statt genügend Neubau zu realisieren. Die Berliner akzeptierten nicht, dass die Linkspartei zu Demonstrationen gegen Mietsteigerungen aufruft, während sie gleichzeitig die Senatorin stelle.

Mehr Grundstücke für Baugenossenschaften

„Die Bürger haben die Nase voll vom ideologischen Klein-Klein und der hohlen Symbolpolitik des rot-rot-grünen Senats.“ Sie wollten stattdessen glaubwürdige Antworten und Konzepte, die die Ursachen der Wohnungsnot in den Blick nehmen. Das Konzept, das die Union ab sofort anbietet, hört auf den Namen „Masterplan Wohnen“. Neben dem Wunsch nach mehr Neubau, dem sämtliche Parteien zustimmen, fordert die Union darin unter anderem, mehr landeseigene Grundstücke an die Baugenossenschaften zu vergeben, statt primär die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften mit Flächen zu versorgen.

Außerdem fordert die CDU mehr Mut zum Bau von Hochhäusern und eine neue Debatte über eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Größte Innovation des Papiers jedoch ist der Plan, ein so genanntes „Berliner Wohngeld“ für Menschen mit mittleren Einkommen einzuführen. Das sollen, so will es die CDU, all jene beziehen, die zu viel verdienen, um mithilfe eines Wohnberechtigungsscheins Anrecht auf den Einzug in eine staatlich geförderte Sozialwohnung bekommen. „Wir wollen, dass die Berliner etwas dazu bekommen, damit sie sich die Miete leisten können“, sagte CDU-Baupolitiker Christian Gräff, der den Masterplan maßgeblich entwickelt hat. „Wir glauben, dass 8 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter ein Preis ist, den viele Berliner bezahlen können.“

Da jedoch Neubauwohnungen häufig nicht unterhalb von 13 Euro angeboten werden könnten, soll das Land bis zu fünf Euro pro Quadratmeter hinzuschießen. Profitieren würde, wer ein monatliches Bruttoeinkommen bis zu 1800 Euro hat. Bislang erhalten Menschen, die zwischen 1000 und 1400 Euro verdienen, das herkömmliche Wohngeld vom Bund.

Die Vorschläge wurden von den rund 250 Delegierten positiv aufgenommen, der Leitantrag mit wenigen Änderungen angenommen, großen Diskussionbedarf gab es unter den Mitgliedern nicht. Dafür tauschten sich auf dem Podium mehrere Experten über den Wohnungsbau in Großstädten aus. Maren Kern, Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), kritisierte den Senat und Bezirke: „Es fehlt die Grundhaltung in dieser Stadt, neu bauen zu wollen.“ Der baupolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner aus Spandau, sprach sich für den Ausbau von Dachgeschossen aus. „So könnten rund 88.000 Wohnungen entstehen“, sagte er.

CDU wird künftig frauenfreundlicher

Neben der Wohnungspolitik beschäftigte sich die Union auch mit einer Reihe anderer Anträge und Ideen. Mit großer Mehrheit stimmten die Delegierten für einen Antrag, in dem unter anderem die CDU-Abgeordnete Cornelia Seibeld einen Plan aufstellte, der die CDU für Frauen attraktiver zu machen. Zudem sprach sich die Partei für eine Verlängerung der U-Bahnlinie 6 bis Lichtenrade aus und dafür, eine Koalition auf Landesebene nur einzugehen, wenn die CDU das Bildungsressort übernimmt. Einzige Kontroverse bildete ein Antrag der Jungen Union. Der Parteinachwuchs forderte, die Frage einer Spitzenkandidatur für die Wahl 2021 bereits bis nächstes Jahr im Sommer zu klären. Die Partei lehnte das ab, einigte sich aber darauf, bis zum nächsten Parteitag ein Verfahren zu entwickeln, das eine „frühzeitige Entscheidung“ unter Beteiligung aller Mitglieder ermögliche.

