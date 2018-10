Kein Leerstand bei Kirchen in Berlin

Die Sankt-Michael-Kirche am Engeldamm in Kreuzberg.

Berlin. In Berlin gibt es keine leerstehenden oder ungenutzten Kirchen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "In der Vergangenheit sind Kirchen dann umgewidmet oder abgerissen worden", sagte der Bauamtsleiter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo), Matthias Hoffmann-Tauschwitz. Das sei vor fast 20 Jahren zum Beispiel mit der Kirche in Lankwitz oder mit der Martin-Luther-Kirche in Pankow an der Wollankstraße passiert.

Die beste Lösung bei Leerstand ist aus Sicht des katholischen Erzbistums Berlin, wenn weiter in dem Gebäude gebetet und Gottesdienst gefeiert wird. "Daher wurden Kirchen an orthodoxe und evangelisch-freikirchliche Kirchen und Gemeinschaften verkauft", sagte ein Sprecher. Das ist auch bei protestantischen Gotteshäusern passiert. So zum Beispiel mit der Friedenskirche im Wedding, die nun eine serbisch-orthodoxe Gemeinde nutzt, wie Hoffmann-Tauschwitz erläuterte.

( dpa )