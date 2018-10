Urteil: Grundstückseigentümer müssen öffentlichen Weg dulden

Neuruppin/Potsdam. Eigentümer eines Ufergrundstücks am Groß Glienicker See in Potsdam müssen dulden, dass dort ein öffentlicher Uferweg gebaut wird. Das entschied das Landgericht Neuruppin am Freitag, wie eine Sprecherin bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Das Gericht wies den Antrag der Grundstückseigentümer gegen einen Beschluss des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2017 zurück. Dieser sieht ein Wegerecht über das Grundstück für die Stadt Potsdam vor. Die Stadt will einen Weg am See bauen, der für Spaziergänger gedacht ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

( dpa )