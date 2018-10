Am Sonnabend finden in Berlin zwei Demonstrationen statt. Veranstalter und Polizei rechnen für beide Demos mit bis zu 40.000 Teilnehmern.

Zwei Veranstaltungen Bis zu 40.000 Teilnehmer zu Demos in Mitte erwartet

Berlin. Zu einer Großdemonstration gegen Rassismus ruft ein Bündnis am Sonnabend auf. Startpunkt ist die Alexanderstraße in Mitte, Ziel der Große Stern in Tiergarten. Angemeldet wurde die Demo vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV).

Der Beginn ist auf zwölf Uhr angesetzt. Gegen 13 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Das Motto der Demo lautet: „Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung“. 450 Initiativen und Prominente haben einen Aufruf unterzeichnet. Künstler wie Konstantin Wecker, Herbert Grönemeyer und Joy Denalane werden auf der Abschlusskundgebung zu hören sein. Angemeldet wurde die Demo bis 23 Uhr.

Eine zweite Veranstaltung, mit dem Motto: „Demonstration für einen selbstbestimmten Geschlechtereintrag“, beginnt um 11 Uhr vor dem Bundeskanzleramt und endet gegen 16 Uhr in der Ebertstraße. Veranstalter und Polizei rechnen für beide Demos mit bis zu 40.000 Teilnehmern.

Zeitweise wird es wegen dieser Veranstaltungen nicht nur auf den Demonstrationsstrecken Vollsperrungen geben, sondern auch zwischen dem Großen Stern und der Yitzhak-Rabin-Straße; in der Hofjägerallee; zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Otto-Braun-Straße, zwischen Jüdenstraße und Tunnelausfahrt, zwischen Großem Stern und Klopstockstraße, ebenso in der Altonaer Straße.

( BM )