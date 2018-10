Leute Filmproduzent Nico Hofmann war oft Eis essen in Ost-Berlin

Berlin. Filmproduzent Nico Hofmann war Mitte der 80er Jahre regelmäßig zu Besuch in Ost-Berlin. "Ich habe die Erinnerung, dass ich im Sommer 1986 sehr oft im "Café Moskau", der größten Eisdiele der DDR hier gegenüber vom Kino International, Eis essen war", sagte er am Donnerstagabend bei der Premiere der Serie "Deutschland 86" in Berlin. Man habe natürlich die politische Stimmung gespürt, die Veränderungen.

"Es gab da auch legendäre Tanzabende, aber ich konnte nur bis 22.30 Uhr bleiben, denn bis Mitternacht musste ich immer durch den Tränenpalast zurück in den Westen", so der Ufa-Geschäftsführer (58, "Unsere Mütter, unsere Väter"). "Ich bin damals ja sehr oft von München aus rübergekommen, mindestens zweimal im Monat, um Theateraufführungen anzuschauen. Ulrich Mühe und Corinna Harfouch waren damals meine Idole."

Der Osten sei modisch damals progressiver gewesen als der Westen. "Wir Wessis hatten einen grünen Schlabberlook, wir sahen damit aus wie direkt vom Acker", sagte Hofmann. "Meine Mutter hat ihren Teil dazu beigetragen: Sie hat bis zu meinem 22. Lebenjahr für mich eingekauft. Da waren die Hosen zu breit, und auch die Schuhe waren unmöglich. Ich habe lange gebraucht, um mich modisch zu emanzipieren."

Aktuell arbeitet Hofmann unter anderem an der UFA-Fiction-Produktion "Siegfried & Roy". Dazu sagte er: "Die Drehbücher sind fertig, gehen gerade an die Anwälte von Siegfried und Roy. Am 1. November fliege ich nach Las Vegas und weiß dann hoffentlich mehr."

( dpa )