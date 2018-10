BSR-Chefin Tanja Wielgoß wechselt zu Vattenfall

Berlin. Die Vorstandsvorsitzende der landeseigenen Berliner Stadtreinigung (BSR), Tanja Wielgoß, wechselt zum schwedischen Energiekonzern Vattenfall und wird Chefin der Vattenfall Wärme AG. Dort löst sie Gunther Müller als Lenker der Berliner Vattenfall-Kraftwerke und des Fernwärmenetzes der Hauptstadt ab. Der Aufsichtsrat der Vattenfall-Tochter hat die 46 Jahre alte Managerin am Freitag bestellt.

Wielgoß stand seit November 2014 an der Spitze der BSR. In einer E-Mail an die BSR-Mitarbeiter begründete Wielgoß ihren Schritt, der ihr nicht leicht gefallen sei. „Am Ende hat die Möglichkeit den Ausschlag gegeben, die Energiewende mitzugestalten und damit an einer der wichtigsten Herausforderungen unserer Generation mitzuarbeiten“, so die frühere Unternehmensberaterin.

"Hier möchte Vattenfall eine Vorreiterrolle spielen. Das schwedische Unternehmen ist seit jeher den regenerativen Energieträgern (Vattenfall heißt auf Deutsch Wasserfall) verpflichtet. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist bei Vattenfall vollzogen. Und in Berlin hat sich das Unternehmen vorgenommen, das von ihm betriebene Fernwärmenetz, das auch das drittgrößte in Europa ist, frei von der Abhängigkeit der Kohle zu machen."

Für eine Vorstandschefin ist der Wechsel in einen Konzern, bei dem sie nach dem Konzernchef Magnus Hal und dem Europa-Chef Tuomo Hatakka nur die dritte Ebene besetzt, eher ungewöhnlich. Finanziell dürfte Wielgoß aber ihr bisherigen Niveau halten. Und die Frage der Energieversorgung für die Hauptstadt hat sie auch als BSR-Chefin schon beschäftigt.

Nun muss sie sich mit Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) über den Zeitpunkt des Ausscheidens einigen.

