"Bijoux Bijoux!": Wertvoller Modeschmuck in Berlin zu sehen

Berlin. "Modeschmuck ist nicht dazu da, Frauen eine Aura von Reichtum zu verleihen, sondern sie schön zu machen", sagte Coco Chanel einmal. Das Berliner Kunstgewerbemuseum zeigt von Samstag an Meisterwerke des Modeschmucks von 1930 bis 2007. Zu sehen sind rund 500 Objekte von großen Designern wie Chanel, Christian Dior, Miriam Haskell, William de Lillo und Elsa Schiaparelli, wie die Staatlichen Museen am Freitag mitteilten. Die Ausstellung "Bijoux Bijoux!" ist bis 27. Januar 2019 im Kunstgewerbemuseum am Kulturforum in der Nähe des Potsdamer Platzes zu sehen.

Die luxuriösen Kreationen stammen aus der Sammlung der Modeschmuck-Expertin Gisela Wiegert, die sie dem Museum als Leihgabe zur Verfügung stellte. "Modeschmuck oder besser gesagt "Couture-Schmuck" ist zu einem festen Bestandteil der Haute-Couture-Kollektionen geworden und entwickelt einen eigenen, künstlerischen Anspruch, der ihm vom Vorbild des "echten" Schmucks unterscheidet", erklärten die Veranstalter.

( dpa )