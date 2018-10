Post per Kahn: Andrea Buhnar beendet ihre siebte Saison

Lehde. Die Postbotin im Spreewalddorf Lehde bringt den Bewohnern am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Post per Kahn. Da viele der 65 Haushalte in Lehde von der Straße nicht zugänglich sind, müsse Andrea Bunar nun bis April Briefe und teils schwere Pakete über Treppen oder Brücken über die Fließe bringen, teilte die Deutsche Post mit. "Die Zustellung im Winter ist beschwerlicher und dauert länger, gar keine Frage", sagte Bunar.

Nach Angaben der Post stellt Bunar in Lehde jede Woche mehr als 600 Briefe, Einschreiben und Karten sowie rund 70 Pakete und Päckchen zu. Pro Saison legt sie mit reiner Muskelkraft rund 1100 Kilometer auf dem Kahn zurück. Seit 1897 und damit seit 121 Jahren gibt es die einmalige Postzustellung per Kahn in dem denkmalgeschützten Spreewalddorf. Zuvor konnten die Bewohner ihre Post sonntags beim Kirchgang abholen.

( dpa )