130 Veranstaltungen locken bei der Berliner Familiennacht

Berlin. #Familiennacht 8.0: Unter diesem Titel steht die 8. Familiennacht am morgigen Sonnabend, 13. Oktober. Der Veranstalter, das Berliner Bündnis für Familie, will in diesem Jahr die wichtige Rolle der digitalen Medien in den Fokus stellen. Thematisch geht es um ein gutes Miteinander, daher das Motto "Brücken bauen, Grenzen überwinden". Viele in den Bezirken verankerte Institutionen und Vereine sind bei der Familiennacht dabei und laden dazu ein, den Zauber der Nacht zu nutzen, um die Nachbarschaft zu stärken und neue Bekanntschaften zu schließen.

Zirkuszauber, Disco und Gruselparcours

Unter www.familiennacht.de sind alle geplanten Aktionen zu sehen. Jede Familie kann sich ihr individuelles Programm zusammenstellen. Mit einem Filter kann man nach Bezirk, Kategorie und Alterseignung suchen. Los geht es ab 16 Uhr - bis Mitternacht. Angebote gibt es in allen Berliner Bezirken und im Umland, viele Veranstaltungen sind kostenfrei und können ohne Anmeldung besucht werden. Die Zielgruppe: Familien mit Kindern bis 14 Jahre.

Über 160 Akteure beteiligen sich an der Familiennacht. Da in diesem Jahr der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlin mit seinen Bezirks- und Stadtteilbibliotheken besonderer Partner der Familiennacht ist, bieten die Bibliotheken fast aller Stadtbezirke besondere Aktionen.

Doch nicht nur Bücherwürmer, auch Forscher, Sportler, Künstler und Musikfans kommen auf ihre Kosten. So gibt es im Schülerinnenlabor in Charlottenburg-Wilmersdorf nächtliche Experimente mit Luft und Wasser. In Mitte lädt die Schiller-Bibliothek zur Zirkusnacht ein und das Familienzentrum zu Schwarzlichttischtennis und einem Gruselparcours. Bei Citygolf Berlin in Marzahn-Hellersdorf kann man Nachtgolfen. Auf dem Gelände der Ufafabrik in Tempelhof wird eine Familiendisco mit Lagerfeuer angeboten, in der Stadtmission in Wedding wird gezaubert und gebastelt. Eine große Spiele-Party richtet die Kinder- und Jugendbibliothek Spandau ab 17 Uhr aus.

Das komplette Programm gibt es hier

Die Familiennacht auf Facebook

Die Familiennacht auf Twitter

Mehr zur Familiennacht:

Über 130 Veranstaltungen bei der Familiennacht 2018

Alles, was Sie zur Berliner Familiennacht 2018 wissen müssen

( BM )