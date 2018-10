Speicher demnächst erschöpft: Spree droht auszutrocknen

Berlin. Die Spree droht in Folge des trockenen Sommers und der auch im Herbst ausbleibenden Niederschläge auszutrocknen.

Berlins Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne) sagte im Umweltausschuss des Abgeordnetenhauses, seit Wochen werde aus Speichern in Brandenburg und Sachsen Wasser in den Fluss abgegeben. Diese Reserven seien jedoch in zwei Wochen erschöpft. „Ohne Stützungsmaßnahmen fällt der Wasserstand, weil der Zufluss nach Berlin steht“, sagte Tidow. Schon heute sei die Fließgeschwindigkeit der Spree in Berlin sehr gering. Aus den Schleusen etwa am Mühlendamm komme es bereits zu Rückströmen von Klarwasser in den Müggelsee. „Die Spree fließt rückwärts“, sagte der Staatssekretär.

Wasser aus dem Flusssystem der Oder ins hydrologische Einzugsgebiet der Spree zu leiten, sei nicht möglich, weil auch dort die Pegelstände sehr niedrig seien. In Brandenburg und Sachsen werde es verboten werden, Wasser aus der Spree zu entnehmen. Das betreffe Industrie, Landwirtschaft und die Fischwirtschaft. Der Bergbau in der Lausitz habe den Eintrag von Grubenwasser in den Fluss schon reduziert.

Trinkwasserversorgung nicht gefährdet

In Berlin müsste der Betrieb der Schleusen eingestellt und in der Folge die Schifahrt eingestellt werden. Die Trinkwasserversorgung, die vor allem aus den Grundwasserreserven unterhalb des Stadtgebiets erfolgt, sei aber nicht gefährdet, versicherte der Staatssekretär.

Er hoffe auf Regen, damit sich die Speicher wieder füllen. Aber durch die niedrigen Wasserständen werde die schwierige Niederschlagssituation in der Region und die Folgen des Klimawandels sichtbar, auf die sich Berlin einstellen müsse.

